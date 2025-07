Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão sub-20

Flamengo e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (10), em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão sub-20. A bola rola às 18h (de Brasília) no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão do Sportv. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo FLA BOT Brasileirão sub-20 - 17ª rodada Data e Hora Quinta-feira, 10 de julho de 2025, às 18h (de Brasília) Local Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Alan Trindade da Silva (RJ) Assistentes Lucas Castro dos Santos (RJ) e Ana Vitória Trindade Ferreira (RJ) Onde assistir

Como chegam os times?

O Rubro-Negro ocupa a sétima colocação do Campeonato Brasileiro sub-20, com 26 pontos somados. A equipe vem de três derrotas seguidas, contando duas nas semifinais do torneio OPG, para o Fluminense. Por sua vez, o Glorioso tem 22 pontos no Brasileirão sub-20 e está na 12ª posição. Vem de derrota para o Maricá na outra semi do OPG, mas se classificou para a final no agregado.





✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Botafogo

17ª rodada - Brasileirão sub-20

📆 Data e horário: quinta-feira, 10 de julho de 2025, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ);

🚩 Auxiliares: Lucas Castro dos Santos (RJ) e Ana Vitória Trindade Ferreira (RJ).



