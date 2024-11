Pedro, do Flamengo, lança produto com a sua comemoração

Pedro, atacante do Flamengo, tem como marca a sua comemoração de reverência, gesto que faz desde o seu início no profissional quando balança a rede. O sinal, aliás, agora se tornou uma joia, em formato de pingente, lançada na quarta-feira (27).

O produto, com acabamento em ouro 18k, comercializado pela empresa "Só Ídolos", está à venda no valor de R$ 999. O site para a compra é soidolos.com.br.

- O Pedro é um ícone da nova geração de ídolos rubro-negros. Além disso, os resultados das ações que a Só Ídolos tem desenvolvido com ele é sempre muito positivo e faz com que relancemos projetos, como os das camisas autografadas com patch exclusivos, e nos encorajam a criar novos produtos, como o lançamento do 'Pingente Pedro – História em ouro', uma jóia de 18k que traz o detalhe da reverência de quando ele marca seus gols. É um produto ideal para os torcedores que desejam carregar consigo uma lembrança significativa do atleta e dos momentos marcantes dele no Flamengo. Todos os produtos levam o autógrafo manual do Pedro - disse Talita Santiago Chalhub, sócia da Só Ídolos.

Anteriormente, a marca, também em parceria com Pedro, lançou um kit com a camisa oficial do Flamengo, com um patch exclusivo do atacante e uma dedicatória personalizada com o autógrafo dele.

Pingente da comemoração de Pedro (Foto: Divulgação/Só Ídolos)

Saiba como está a recuperação de Pedro

Lesionado há um pouco mais de dois meses e com retorno estimado para o meio de 2025, Pedro está em franca recuperação da cirurgia de ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, sofrida no dia 4 de setembro. O camisa 9 esteve presente na comemoração do título da Copa do Brasil, no último domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Operado em 13 de setembro, Pedro começou a fisioterapia no Ninho do Urubu no dia 1º de outubro. Segundo pessoas próximas ao atleta, a recuperação está transcorrendo com muito êxito, e o atleta já fez exercícios na academia com bastante desenvoltura.

Com todos os aparelhos necessários em casa e dispondo de fisioterapia particular desde 2021, Pedro vem fazendo três sessões de tratamento na própria residência e uma dentro do clube diariamente.