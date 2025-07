Primeiro dia da janela: entenda como será o posicionamento do Flamengo no mercado

Abriu nesta quinta-feira (10) a janela de transferências do meio do ano do futebol brasileiro. Clubes poderão regularizar atletas até o dia 2 de setembro. O período abrange negociações internas e também vindo do exterior. O Lance! detalha para você como será o posicionamento do Flamengo no mercado.

Após a primeira janela de transferências, no início do ano, o Flamengo promete movimentações "mais ofensivas" neste momento. Um sinal que exemplifica esse planejamento é o caixa do clube carioca. Afinal, com a venda de Gerson e as premiações do Mundial de Clubes (que sofrerão alteração por conta de taxas), o Rubro-Negro soma R$ 312 milhões.

No caso da premiação, de R$ 152,6 milhões, a tendência é que o valor caia para R$ 131,9 milhões (alíquota de 30% aplicada pelo fisco americano).

José Boto e Filipe Luís durante treino do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Possíveis saídas

Após a saída do capitão rubro-negro, o elenco rubro-negro pode sofrer outras perdas. Wesley, lateral-direito de 21 anos, tem conversas com a Roma, da Itália. Os representantes do atleta já chegaram a um acordo com o clube italiano, que formalizará uma oferta ao Flamengo. A proposta deve ser na casa dos 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Wesley durante partida do Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Wallace Yan

Outro jovem do Flamengo também pode estar de saída. Afinal, Wallace Yan, um dos destaques do time brasileiro no Mundial, está no radar Wolverhampton, da Inglaterra. O estafe do jogador acredita que uma oferta deve chegar nos próximos dias.

Michael

Michael, que retornou ao Flamengo em agosto do ano passado, ainda não atingiu as expectativas dos torcedores e da diretoria. Diante deste cenário, se o clube receber uma oferta vantajosa, poderá negociar a saída do atleta.

Possíveis chegadas

O grande alvo do Flamengo no mercado de transferências, neste momento, é Jorge Carrascal, do Dínamo de Moscou, da Rússia. A primeira oferta rubro-negra, na casa dos 12 milhões de euros (R$ 76,4 milhões), foi rejeitada pelos russos, que responderam com a pedida de 15 milhões de euros (R$ 95,5 milhões).

Jorge Carrascal é o principal alvo do Flamengo na janela (Foto: Divulgação/Dínamo de Moscou)

De acordo com informações do site russo Metaratings, Jorge Carrascal recebe um salário anual de 1,75 milhão de euros — o que equivale a aproximadamente R$ 11,2 milhões. Isso representa um rendimento mensal de cerca de R$ 933 mil.

Posições que o Flamengo monitora no mercado

A prioridade é a procura por um meio-campista armador, que possa brigar por posição com Arrascaeta. O grande nome para repor essa lacuna, citado anteriormente, é o de Carrascal. Além disso, outras posições também são analisadas: lateral direita, meia (volante) e atacante (pivô).

