As obras no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, para o miniestádio rubro-negro estão a todo vapor. A estrutura, aliás, já está ganhando forma. Inicialmente, o clube carioca projetou a finalização da operação, apenas o campo, para a reta final deste ano.

É possível observar parte do gramado (natural), que ainda está passando por processo de crescimento. Além disso, estruturas já foram colocadas ao redor do campo, que terá dimensões oficiais. O clube pretende construir arquibancada e três vestiários, além de um espaço destinado a arbitragem. A arquibancada terá capacidade inferior a duas mil pessoas.

Obras do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Lucas Bayer/Lance)

Atualmente, o centro de treinamento rubro-negro conta com nove campos. Ou seja, o miniestádio terá o décimo (chamado de Campo 10).

A ideia do Flamengo é utilizar a estrutura para receber jogos das categorias de base no masculino e do time profissional feminino.

Próximo jogo do Flamengo

Após empatar sem gols com o Fortaleza, o Flamengo se prepara para enfrentar o Internacional. As equipes entram em campo no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.