Clube brasileiro quer contratar auxiliar do Flamengo como treinador

O Conselho de Administração do Guarani formalizou uma proposta para Vinicius Bergantin, auxiliar da comissão técnica do Flamengo. Em processo de reestruturação após o rebaixamento para a Série C do Brasileirão, a diretoria e a torcida anseiam por uma definição rápida do substituto de Allan Aal. A informação foi divulgada pelo "GE".

continua após a publicidade

➡️ Corinthians x Flamengo: STJD substitui suspensões por multas financeiras

Após alguns nomes na mesa, o Conselho definiu o auxiliar como a principal escolha, e ele está disposto a ouvir o projeto do Bugre, o que animou a diretoria alviverde.

Bergantin ganhou força nos bastidores por ter o ex-jogador Fumagalli, um dos principais ídolos do Guarrani, como empresário. Inclusive, o ex-jogador chegou a negociar com o treinador e auxiliar nos anos de 2018 e 2019, quando era dirigente.

continua após a publicidade

Como o Flamengo está em período eleitoral - a diretoria do triênio 2025-2027 será definida no dia 9 de dezembro -, não há garantias de permanência de toda comissão técnica permanente. A situação do clube rubro-negro pode ser fator determinante para Bergantin retornar ao cargo de treinador na próxima temporada.

Carreira de Vinicius Bergantin como técnico

O último trabalho de Bergantin como técnico foi à frente da Ferroviária na Série A2 do Paulista e na Série C do Brasileiro. Em seu comando, o clube sofreu apenas uma derrota no ano de 2024, ainda na primeira fase da Série A2 do Campeonato Paulista. Ele se juntou ao Flamengo em julho após um convite de Tite.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte