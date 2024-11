A partida entre Flamengo e Vitória no dia 8 de dezembro, no Maracanã, marcará a despedida de Gabigol do time carioca. Assim, a diretoria do clube prepara uma despedida especial ao camisa 99, que tem acordo para atuar no Cruzeiro na próxima temporada.

Segundo o "GE", a ideia é fazer uma despedida parecida com as de Diego Ribas, Filipe Luís e Rodrigo Caio, com as taças conquistadas pelo atleta no gramado. O ingresso da partida contará com o rosto de Gabigol. Além disso, quiosques dentro do estádio comercializarão um copo personalizado com a despedida.

Na arquibancada, bandeiras estão sendo produzidas para um mosaico. A reportagem do Lance! apurou que torcedores também estão preparando ações especiais para a despedida.

Gabigol na história do Flamengo

No Flamengo desde o início de 2019, Gabigol se tornou uma referência nos últimos anos de glórias do time carioca. Foram mais de 300 jogos com a camisa rubro-negra. Ao longo da trajetória na Gávea, conquistou 13 títulos, entre eles duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil. Com os dois gols diante do Galo, chegou a 16 em finais pelo Rubro-Negro, demonstrando o poder de decisão mais uma vez no encerramento da passagem pelo Fla. Neste período, o atacante marcou 160 gols e distribuiu 44 assistências.