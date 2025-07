Bicampeão diz que Flamengo é quem volta mais ‘enfraquecido’ do Mundial

O Mundial de Clubes da Fifa está perto de acabar, e PSG x Chelsea fazem a final da competição no próximo domingo (13). Durante o torneio, os times brasileiros oscilaram de desempenho, e um bicampeão da competição disse que o Flamengo é quem sai mais 'enfraquecido' para a volta ao Brasil.

A eliminação do Fluminense na semifinal representou o fim da jornada brasileira na competição. Botafogo, Palmeiras e Flamengo já tinham sido eliminados. Durante o programa "Arena SBT", o ex-jogador Danilo, campeão mundial por Corinthians e São Paulo, opinou sobre o Rubro-Negro, que caiu para o Bayern de Munique nas oitavas de final.

- O Flamengo, queira ou não, todo mundo esperava mais. É um dos melhores times do Brasil, com elenco melhor, mais opções de jogadores. O ambiente, quando não se ganha e sai de um campeonato como foi agora, pode atrapalhar um pouco. Eu acho que o Flamengo sai mais enfraquecido - disse Danilo.

O bom desempenho de Wallace Yan com a camisa do Flamengo no Mundial de Clubes fez com que o Garoto do Ninho entrasse no radar de clubes da Europa. Enquanto busca um acordo com a diretoria rubro-negra por uma renovação de contrato, o atacante deve receber propostas do Velho Continente ainda nesta semana. Um dos interessados é o Wolverhampton, da Inglaterra.

O interesse do clube inglês pelo atacante começou ainda durante a participação do time carioca no Mundial, conforme informou o Lance! no dia 1/07. Até o momento, o Flamengo não recebeu nenhuma proposta por Wallace Yan. O estafe do jogador, no entanto, acredita que uma oferta deve chegar nos próximos dias.

Atualmente, Wallace Yan tem multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) para o exterior. Entretanto, o Flamengo cogita negociar o atleta por um valor inferior, na casa dos 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Já para o mercado interno do Brasil, o valor é de R$ 51 milhões.

Conversas por renovação

Logo após o término do Mundial, representantes do jogador estavam otimistas pelas conversas iniciais para renovar o vínculo, que contaria com uma valorização salarial e, consequentemente, aumento das multas. Entretanto, as partes ainda não chegaram a um acordo.

Direitos de Wallace Yan divididos

Revelado pela Ferroviária, Wallace Yan chegou ao Flamengo em junho de 2022, por empréstimo. Posteriormente, o clube carioca comprou o jogador. O clube de São Paulo tem 30% dos direitos do atleta.