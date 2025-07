Flamengo atualiza condição de Pulgar e detalha preparação do elenco

Chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sassaki detalhou nesta quarta-feira (9) as condições físicas de Erick Pulgar, que passou por cirurgia na última quinta-feira (3), por conta de lesão no pé direito. Além disso, o doutor confirmou que o restante do elenco está apto para jogo.

— Hoje a situação do elenco é super estável, estamos praticamente com todos os jogadores aptos treinando, exceto o Erick Pulgar, que sofreu a fratura do quinto metatarso. Nosso departamento indicou tratamento cirúrgico e foi feito, acompanhamos o caso de perto. A cirurgia ocorreu tudo bem, sem intercorrência. Conversamos com o médico que realizou o procedimento, conversamos com o atleta, não tivemos nenhuma intercorrência pós-cirúrgica, e agora ele segue no repouso pós-operatório e retorna na sua reabilitação. Até o presente momento, todos os atletas aptos treinando, performando sem nenhuma intercorrência — declarou o médico à "Flamengo TV".

Além de Sassaki, o preparador físico Diogo Linhares deu detalhes da preparação do Rubro-Negro para a sequência da temporada. O Flamengo volta a campo no próximo sábado (12), e recebe o São Paulo no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.

— A gente aproveitou essa semana para fazer um trabalho com todo o grupo buscando homogenizar as cargas, individualizando cada jogador, o jogador que precisava um pouco mais de carga, o jogador que precisava um pouco mais de ajuste, a gente aproveitou essa semana, para que todo mundo chegue contra o São Paulo preparado para pegar esse calendário congestionado no segundo semestre — disse Linhares.

— A gente teve uma conversa muito clara, muito efetiva entre os setores. Isso facilita muito, e a gente conseguiu chegar nesse ponto de retomada para o segundo semestre. A gente sabe que a lesão é inerente ao esporte de alto rendimento, agora vem os jogos, o calendário, semanas congestionadas, viagens. A gente sabe da dificuldade do jogo do Brasileirão, mas a gente aproveitou muito bem essa semana com o Filipe (Luís), fizemos uma ótima semana de treino, vamos concluir a nossa preparação para o jogo e chegar muito bem contra o São Paulo — concluiu o fisioterapeuta do Flamengo.

