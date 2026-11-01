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Algoz do Flamengo na Libertadores falha três vezes na Argentina; veja os lances

Goleiro uruguaio comete erros bobos em empate do Estudiantes

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 11:55
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Muslera comemora penaltis defendidos em Flamengo x Estudiantes
Muslera comemora penaltis defendidos em Flamengo x Estudiantes (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Fernando Muslera protagonizou uma atuação complicada no empate por 3 a 3 entre Estudiantes e Instituto, neste sábado (31), pelo Campeonato Argentino, em La Plata. O goleiro uruguaio falhou três vezes, contribuindo para o placar adverso dentro de casa.

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Logo aos dois minutos de jogo, Muslera tentou driblar o atacante Facundo Suárez após um recuo de zagueiro, mas foi desarmado, permitindo que o adversário abrisse o placar com facilidade. No início do segundo tempo, aos três minutos, o arqueiro saiu mal em cobrança de escanteio e foi antecipado por Leonel Mosevich, que ampliou para o Instituto. Quatro minutos depois, outra falha: Jhon Córdoba avançou em velocidade pela direita e chutou quase sem ângulo, mas Muslera não conseguiu evitar o terceiro gol visitante.

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Apesar das falhas do goleiro, o Estudiantes reagiu e buscou o empate. O capitão Guido Carrillo marcou aos 13 minutos do segundo tempo, seguido pelo camisa 10 Tiago Palacios aos 20, e Fabricio Pérez completou a virada aos 41 minutos, garantindo o empate em 3 a 3.

+Torcida do Flamengo não perdoa falhas de Muslera

Muslera, de 40 anos, está em sua segunda temporada no futebol argentino após longa carreira na Europa. Apesar da experiência, tem vivido altos e baixos tanto no Estudiantes quanto na seleção uruguaia. Na Copa do Mundo deste ano, foi titular, mas falhou no jogo decisivo contra a Espanha, sendo substituído no intervalo. No Estudiantes, embora tenha cometido erros durante a temporada, foi decisivo nas semifinais da Libertadores contra o Flamengo, defendendo pênaltis importantes que levaram o time à final.

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A decisão da Libertadores está marcada para 28 de novembro, contra o Palmeiras, em Montevidéu, e a torcida espera que Muslera recupere a confiança até lá. O clube conta ainda com três jovens goleiros no elenco: Fabricio Iacovich (24 anos), Rodrigo Borzone (22) e Van Der Tuin (20).

Confira as falhas de Muslera

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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