Após a derrota do Monaco para o Paris FC no último domingo (1º), por 3 a 1 no Campeonato Francês, o nome de Filipe Luís repercutiu nas redes sociais. O treinador, que havia iniciado a competição na liderança, chegou a quatro jogos sem vitória e caiu para a sétima colocação.

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Veja alguns comentários:

Filipe Luís observa o duelo entre Monaco e Paris FC, pela Ligue 1 (Foto: Divulgação/Monaco)

Mais detalhes da derrota do Monaco

Na etapa inicial, o centroavante Sinayoko brilhou com dois gols antes do intervalo para dar vantagem aos mandantes. No segundo tempo, Filipe Luís promoveu a entrada do atacante Balogun, que descontou a vantagem para o Monaco, mas o Paris FC voltou a ampliar o placar com Pagis.

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Em entrevista coletiva após a segunda derrota do Monaco na Ligue 1, Filipe Luís freou a expectativa da opinião pública após um grande início de temporada. O brasileiro saiu em defesa da equipe e se responsabilizou pelo resultado negativo.

- Nosso início de temporada incrível fez com que as pessoas acreditassem que estávamos competindo de igual para igual com o Paris Saint-Germain, o que gerou grandes expectativas. Mas repito, nosso time é muito jovem e está em reconstrução, e, ao mesmo tempo, nosso objetivo é ambicioso, pois queremos terminar entre os três primeiros da Ligue 1.

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Na quinta-feira (5), o Monaco volta a campo para enfrentar o Nordsjaelland, pela 3ª rodada da Conference League. No torneio europeu, o clube de Filipe Luís tem 100% de aproveitamento e busca uma classificação ao mata-mata.