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AO VIVO: siga a corrida do GP do México, etapa da F1 2026

Atividade acontece no Autódromo Hermanos Rodríguez neste domingo (1º)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
01/11/2026 16:30
Atualizado há 0 minutos
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Lewis Hamilton em ação na classificação do GP do México pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação na classificação do GP do México pela F1 2026 (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

A décima nona etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estão de volta ao Autódromo Hermanos Rodríguez neste domingo (1º) para a corrida principal, após a pole position de Lewis Hamilton. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Bortoleto está em 11º lugar. Pódio: Leclerc (1º), Verstappen (2º) e Hamilton (3º).

Acompanhe a corrida do GP do México de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

8/71 - Toque entre Leclerc e Hamilton na primeira volta entra em investigação.

8/71 - Carro de Stroll já foi retirado, e disputa volta a ser liberada normalmente.

7/71 - Safety car virtual.

7/71 - Embora Alonso tenha consigo levar o carro até a garagem, Lance Stroll foi obrigado a parar na pista.

6/71 - Fernando Alonso volta para os boxes e vai abandonar a prova.

5/71 - Outros destaques da prova: Piastri foi de 12º para 9º, e Pérez foi de 20º para 14º.

4/71 - Destaque para Franco Colapinto na 7ª colocação. O argentino largou em 11º e ganhou espaço nas primeiras voltas.

2/71 - Como não é Hamilton atrás, Leclerc ainda não devolveu posição para Verstappen.

2/71 - Isack Hadjar roda e cai para o fim do pelotão.

1/71 - Que largada também de Gabriel Bortoleto! O brasileiro largou em 13º e ganhou duas posições já na primeira volta.

1/71 - Depois de um leve toque de Leclerc, Hamilton perde posição ainda para Max Verstappen.

1/71 - Enquanto Russell perde espaço, Leclerc cola bastante em Hamilton. Monegasco, porém, passa pela grama e ganha vantagem. Por isso, vai precisar devolver a posição.

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1/71 - Excelente largada de Lewis Hamilton, que segura bem Charles Leclerc e George Russell.

COMEÇA A CORRIDA!

  1. Pilotos saem para a volta de aquecimento.
  • Relembre como foi o GP dos EUA:
  • Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1

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Desempenho do brasileiro na classificação

Gabriel Bortoleto chegou à classificação do GP da Cidade do México com poucas voltas acumuladas ao longo do fim de semana. Depois de ser substituído no TL1 e enfrentar problemas no carro durante o TL2 e o TL3, o brasileiro precisou encontrar rapidamente o acerto ideal para a sessão decisiva.

A resposta veio logo no Q1. Bortoleto encaixou uma boa volta e chegou a aparecer entre os primeiros colocados, terminando a primeira parte da classificação na sexta posição. O resultado colocou o piloto da Audi em uma situação confortável para avançar ao Q2.

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Na segunda fase, porém, o cenário mudou. Bortoleto chegou a ocupar a 11ª colocação, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram seus tempos. Sem conseguir repetir o desempenho do Q1, acabou terminando em 14º e ficou fora do Q3.

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
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