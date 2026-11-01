AO VIVO: siga a corrida do GP do México, etapa da F1 2026
Atividade acontece no Autódromo Hermanos Rodríguez neste domingo (1º)
A décima nona etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estão de volta ao Autódromo Hermanos Rodríguez neste domingo (1º) para a corrida principal, após a pole position de Lewis Hamilton. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: Bortoleto está em 11º lugar. Pódio: Leclerc (1º), Verstappen (2º) e Hamilton (3º).
Acompanhe a corrida do GP do México de F1
*EM ATUALIZAÇÃO
8/71 - Toque entre Leclerc e Hamilton na primeira volta entra em investigação.
8/71 - Carro de Stroll já foi retirado, e disputa volta a ser liberada normalmente.
7/71 - Safety car virtual.
7/71 - Embora Alonso tenha consigo levar o carro até a garagem, Lance Stroll foi obrigado a parar na pista.
6/71 - Fernando Alonso volta para os boxes e vai abandonar a prova.
5/71 - Outros destaques da prova: Piastri foi de 12º para 9º, e Pérez foi de 20º para 14º.
4/71 - Destaque para Franco Colapinto na 7ª colocação. O argentino largou em 11º e ganhou espaço nas primeiras voltas.
2/71 - Como não é Hamilton atrás, Leclerc ainda não devolveu posição para Verstappen.
2/71 - Isack Hadjar roda e cai para o fim do pelotão.
1/71 - Que largada também de Gabriel Bortoleto! O brasileiro largou em 13º e ganhou duas posições já na primeira volta.
1/71 - Depois de um leve toque de Leclerc, Hamilton perde posição ainda para Max Verstappen.
1/71 - Enquanto Russell perde espaço, Leclerc cola bastante em Hamilton. Monegasco, porém, passa pela grama e ganha vantagem. Por isso, vai precisar devolver a posição.
1/71 - Excelente largada de Lewis Hamilton, que segura bem Charles Leclerc e George Russell.
COMEÇA A CORRIDA!
- Pilotos saem para a volta de aquecimento.
- A disputa está prestes a começar! Relembre como está o grid de largada.
- Relembre como foi o GP dos EUA:
- Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1
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Desempenho do brasileiro na classificação
Gabriel Bortoleto chegou à classificação do GP da Cidade do México com poucas voltas acumuladas ao longo do fim de semana. Depois de ser substituído no TL1 e enfrentar problemas no carro durante o TL2 e o TL3, o brasileiro precisou encontrar rapidamente o acerto ideal para a sessão decisiva.
A resposta veio logo no Q1. Bortoleto encaixou uma boa volta e chegou a aparecer entre os primeiros colocados, terminando a primeira parte da classificação na sexta posição. O resultado colocou o piloto da Audi em uma situação confortável para avançar ao Q2.
Na segunda fase, porém, o cenário mudou. Bortoleto chegou a ocupar a 11ª colocação, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram seus tempos. Sem conseguir repetir o desempenho do Q1, acabou terminando em 14º e ficou fora do Q3.
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