AO VIVO: siga a corrida do GP do México, etapa da F1 2026

A décima nona etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estão de volta ao Autódromo Hermanos Rodríguez neste domingo (1º) para a corrida principal, após a pole position de Lewis Hamilton. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Bortoleto está em 11º lugar. Pódio: Leclerc (1º), Verstappen (2º) e Hamilton (3º).

Acompanhe a corrida do GP do México de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

8/71 - Toque entre Leclerc e Hamilton na primeira volta entra em investigação.

8/71 - Carro de Stroll já foi retirado, e disputa volta a ser liberada normalmente.

7/71 - Safety car virtual.

7/71 - Embora Alonso tenha consigo levar o carro até a garagem, Lance Stroll foi obrigado a parar na pista.

6/71 - Fernando Alonso volta para os boxes e vai abandonar a prova.

5/71 - Outros destaques da prova: Piastri foi de 12º para 9º, e Pérez foi de 20º para 14º.

4/71 - Destaque para Franco Colapinto na 7ª colocação. O argentino largou em 11º e ganhou espaço nas primeiras voltas.

2/71 - Como não é Hamilton atrás, Leclerc ainda não devolveu posição para Verstappen.

2/71 - Isack Hadjar roda e cai para o fim do pelotão.

1/71 - Que largada também de Gabriel Bortoleto! O brasileiro largou em 13º e ganhou duas posições já na primeira volta.

1/71 - Depois de um leve toque de Leclerc, Hamilton perde posição ainda para Max Verstappen.

1/71 - Enquanto Russell perde espaço, Leclerc cola bastante em Hamilton. Monegasco, porém, passa pela grama e ganha vantagem. Por isso, vai precisar devolver a posição.

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1/71 - Excelente largada de Lewis Hamilton, que segura bem Charles Leclerc e George Russell.

COMEÇA A CORRIDA!

Pilotos saem para a volta de aquecimento.

A disputa está prestes a começar! Relembre como está o grid de largada.

Relembre como foi o GP dos EUA:

Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1

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Desempenho do brasileiro na classificação

Gabriel Bortoleto chegou à classificação do GP da Cidade do México com poucas voltas acumuladas ao longo do fim de semana. Depois de ser substituído no TL1 e enfrentar problemas no carro durante o TL2 e o TL3, o brasileiro precisou encontrar rapidamente o acerto ideal para a sessão decisiva.

A resposta veio logo no Q1. Bortoleto encaixou uma boa volta e chegou a aparecer entre os primeiros colocados, terminando a primeira parte da classificação na sexta posição. O resultado colocou o piloto da Audi em uma situação confortável para avançar ao Q2.

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Na segunda fase, porém, o cenário mudou. Bortoleto chegou a ocupar a 11ª colocação, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram seus tempos. Sem conseguir repetir o desempenho do Q1, acabou terminando em 14º e ficou fora do Q3.