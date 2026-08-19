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Flamengo embolsa quantia milionária com classificação da Libertadores

Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 3 a 2 no agregado

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 23:41
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Time do Flamengo perfilado para confronto contra o Cruzeiro pela Libertadores
Time do Flamengo perfilado para confronto contra o Cruzeiro pela Libertadores (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O Flamengo venceu o Cruzeiro nesta quarta-feira (19), no Maracanã, após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, levou vantagem de 3 a 2 no placar agregado, e está classificado ás quartas de final da Libertadores. Com a vitória, o Rubro-Negro garantiu uma nova premiação milionária.

Com a vaga, o Flamengo embolsou US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9 milhões), além dos R$ 20,3 milhões já acumulados nas fases anteriores da competição. Com isso, o clube carioca chega a R$ 30,51 milhões em premiações na atual edição da Libertadores.

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➡️Com gols de Arrascaeta e Lino, Flamengo vence Cruzeiro e avança na Libertadores

Caso avance novamente de fase, o Flamengo receberá mais R$ 11,8 milhões. O título da competição  vale aproximadamente R$ 130 milhões, enquanto o vice-campeonato garante R$ 36 milhões. A diferença entre as duas premiações é de R$ 94 milhões.

Classificado, o Flamengo aguarda o vencedor do confronto entre Independiente del Valle e Tolima para conhecer seu próximo adversário. No jogo de ida, disputado na Colômbia, o Independiente del Valle venceu por 1 a 0, mas a decisão da vaga acontecerá somente no dia 25 de agosto, no Equador.

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➡️Veja gols em Flamengo x Cruzeiro: Arrascaeta, Lucas e Samuel Lino marcam

Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Cruzeiro
Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Cruzeiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Premiação fase a fase na Libertadores 2026

  • Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,15 milhões)
  • Vitórias na fase de grupos (cinco): US$ 1,7 milhão (R$ 8,5 milhões)
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,44 milhões)
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,85 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36 milhões)
  • Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129 milhões)

*Valores já embolsados pelo Flamengo na atual edição da Libertadores

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