Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 21:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O perfil oficial do Flamengo divulgou no Instagram uma entrevista exclusiva com o técnico interino Filipe Luís. O ex-jogador e treinador do sub-17 e sub-20 do Rubro-Negro falou sobre o elenco e como sua passagem na base o ajudou na sua ainda breve carreira com técnico de futebol. Veja a entrevista na íntegra no vídeo abaixo:

- Conheço bem esse elenco, joguei praticamente com todos eles. O meu objeto é colocar em prática rapidamente o meu modelo de jogo, para que eles possam desenvolver o que eu quero, com as minhas ideias, e que a gente possa ver isso no campo representado o mais rápido possível - disse o comandante.

- Foi fundamenta! Com certeza, essa experiência no sub-17 foi muito válida. Foi aonde eu aprendi a montar treino, montar comissão; foi aonde eu consegui botar em prática as minhas ideias e vi o time do sub-17 jogando do jeito que eu queria. Então, eu vi realmente que era possível, que eu era capaz de fazer isso, e eu cada vez mais fui tendo confiança e os resultados foram aparecendo - explicou.

- Depois, eu recebi a oferta de trabalhar no sub-20, e aceitei. Foi um desafio novo, pegar o time no meio da temporada. Então me deu toda essa experiencia e vivência, porque uma coisa eu sempre pensei durante muito anos como treinador, mas viver como treinador era uma experiência nova, e realmente é minha paixão, é o que amo fazer e eu estou encantado de estar aqui de novo - completou.

Filipe Luís também comentou se implementaria um estilo de jogo ofensivo, na equipe principal do Flamengo, visto que é o DNA do clube e principalmente, é o que a torcida deseja ver em campo.

Treino do Flamengo com técnico Filipe Luis, nesta segunda-feira (30) (Foto: Marcelo Cortes /CRF)

- Com certeza, meu modelo de jogo é um modelo de muito ataque. Já falei em outras entrevistas, às vezes eu peco em não ter medo, por atacar de mais. Mas, esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva ótima, e claro que eu vou tentar colocar a minha ideia de jogo, que é diferente da anterior, para que a gente possa ver o time atacando da minha forma, e espero ver muitos gols e muitas chances de gols.