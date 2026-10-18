Flamengo aposta em força fora de casa na disputa pelo título com o Palmeiras
Partida fora de casa tem grande importância na disputa do título
A disputa pela liderança do Brasileirão entra em mais um capítulo decisivo neste fim de semana. Na briga ponto a ponto com o Palmeiras, o Flamengo visita o Bahia neste domingo (18), na Arena Fonte Nova, em busca de uma vitória para seguir na corrida pelo título. Antes do início da rodada, o Rubro-Negro tem a melhor campanha como visitante e também lidera o ranking de desempenho do segundo turno.
O cenário aumenta a importância do confronto para o time de Leonardo Jardim. Em uma rodada na qual os dois concorrentes ao título enfrentam adversários que estão no G5 (Bahia e Athletico), conquistar os três pontos fora de casa pode fazer a diferença na disputa pela liderança.
O desafio, porém, está longe de ser simples. O Bahia também disputa uma posição entre os primeiros colocados e costuma representar um obstáculo importante em Salvador.
Flamengo vive grande momento no returno
Além da força como visitante, o Rubro-Negro chega ao confronto sustentado por uma sequência de sete partidas sem perder no torneio. São seis vitórias e um empate, resultados que ajudam a explicar a liderança da equipe na classificação do returno.
Nesse período, o Flamengo venceu Fluminense (1 a 0), RB Bragantino (2 a 1), Corinthians (2 a 1), Remo (1 a 0), Mirassol (2 a 0) e Botafogo (3 a 0). O único empate aconteceu diante do Santos, por 2 a 2, em uma partida que deixou um gosto amargo pelo resultado.
A sequência mostra a capacidade do time de Leonardo Jardim de conquistar resultados importantes em diferentes cenários. O Flamengo conseguiu vencer clássicos, superou adversários do Campeonato Brasileiro e manteve a regularidade necessária para continuar na disputa pela liderança.
Agora, o desafio é prolongar essa série justamente em um dos compromissos mais exigentes da rodada. Contra o Bahia, o Rubro-Negro precisa confirmar o desempenho como visitante e evitar que a sequência positiva seja interrompida em um momento decisivo da temporada.
Brasileirão também é decisão em meio à Libertadores
A proximidade dos compromissos continentais adiciona outro componente à rodada. Na próxima semana, o Flamengo enfrenta o Estudiantes, no Maracanã, enquanto o Palmeiras encara o Fluminense, também em casa. Mesmo com a Libertadores no horizonte, os dois times sabem que o Campeonato Brasileiro não permite margem para descuidos.
A disputa pela liderança segue aberta, e qualquer tropeço pode ter impacto direto na classificação. Por isso, o desempenho neste fim de semana ganha peso ainda maior.
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