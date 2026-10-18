A disputa pela liderança do Brasileirão entra em mais um capítulo decisivo neste fim de semana. Na briga ponto a ponto com o Palmeiras, o Flamengo visita o Bahia neste domingo (18), na Arena Fonte Nova, em busca de uma vitória para seguir na corrida pelo título. Antes do início da rodada, o Rubro-Negro tem a melhor campanha como visitante e também lidera o ranking de desempenho do segundo turno.

O cenário aumenta a importância do confronto para o time de Leonardo Jardim. Em uma rodada na qual os dois concorrentes ao título enfrentam adversários que estão no G5 (Bahia e Athletico), conquistar os três pontos fora de casa pode fazer a diferença na disputa pela liderança.

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O desafio, porém, está longe de ser simples. O Bahia também disputa uma posição entre os primeiros colocados e costuma representar um obstáculo importante em Salvador.

Jogadores do Flamengo durante partida do Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo vive grande momento no returno

Além da força como visitante, o Rubro-Negro chega ao confronto sustentado por uma sequência de sete partidas sem perder no torneio. São seis vitórias e um empate, resultados que ajudam a explicar a liderança da equipe na classificação do returno.

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Nesse período, o Flamengo venceu Fluminense (1 a 0), RB Bragantino (2 a 1), Corinthians (2 a 1), Remo (1 a 0), Mirassol (2 a 0) e Botafogo (3 a 0). O único empate aconteceu diante do Santos, por 2 a 2, em uma partida que deixou um gosto amargo pelo resultado.

A sequência mostra a capacidade do time de Leonardo Jardim de conquistar resultados importantes em diferentes cenários. O Flamengo conseguiu vencer clássicos, superou adversários do Campeonato Brasileiro e manteve a regularidade necessária para continuar na disputa pela liderança.

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Agora, o desafio é prolongar essa série justamente em um dos compromissos mais exigentes da rodada. Contra o Bahia, o Rubro-Negro precisa confirmar o desempenho como visitante e evitar que a sequência positiva seja interrompida em um momento decisivo da temporada.

Brasileirão também é decisão em meio à Libertadores

A proximidade dos compromissos continentais adiciona outro componente à rodada. Na próxima semana, o Flamengo enfrenta o Estudiantes, no Maracanã, enquanto o Palmeiras encara o Fluminense, também em casa. Mesmo com a Libertadores no horizonte, os dois times sabem que o Campeonato Brasileiro não permite margem para descuidos.

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A disputa pela liderança segue aberta, e qualquer tropeço pode ter impacto direto na classificação. Por isso, o desempenho neste fim de semana ganha peso ainda maior.

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