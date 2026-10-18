Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Flamengo aposta em força fora de casa na disputa pelo título com o Palmeiras

Partida fora de casa tem grande importância na disputa do título

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
18/10/2026 08:00
Favorite o Lance! no Google
Lucas Paqueta na partida entre Flamengo e Corinthians Brasileiro Serie A
Lucas Paqueta na partida entre Flamengo e Corinthians Brasileiro Serie A

A disputa pela liderança do Brasileirão entra em mais um capítulo decisivo neste fim de semana. Na briga ponto a ponto com o Palmeiras, o Flamengo visita o Bahia neste domingo (18), na Arena Fonte Nova, em busca de uma vitória para seguir na corrida pelo título. Antes do início da rodada, o Rubro-Negro tem a melhor campanha como visitante e também lidera o ranking de desempenho do segundo turno.

O cenário aumenta a importância do confronto para o time de Leonardo Jardim. Em uma rodada na qual os dois concorrentes ao título enfrentam adversários que estão no G5 (Bahia e Athletico), conquistar os três pontos fora de casa pode fazer a diferença na disputa pela liderança.

continua após a publicidade

O desafio, porém, está longe de ser simples. O Bahia também disputa uma posição entre os primeiros colocados e costuma representar um obstáculo importante em Salvador.

Jogadores durante Flamengo x Bragantino
Jogadores do Flamengo durante partida do Brasileirão (Foto: Divulgação/Flamengo)

Flamengo vive grande momento no returno

Além da força como visitante, o Rubro-Negro chega ao confronto sustentado por uma sequência de sete partidas sem perder no torneio. São seis vitórias e um empate, resultados que ajudam a explicar a liderança da equipe na classificação do returno.

continua após a publicidade

Nesse período, o Flamengo venceu Fluminense (1 a 0), RB Bragantino (2 a 1), Corinthians (2 a 1), Remo (1 a 0), Mirassol (2 a 0) e Botafogo (3 a 0). O único empate aconteceu diante do Santos, por 2 a 2, em uma partida que deixou um gosto amargo pelo resultado.

A sequência mostra a capacidade do time de Leonardo Jardim de conquistar resultados importantes em diferentes cenários. O Flamengo conseguiu vencer clássicos, superou adversários do Campeonato Brasileiro e manteve a regularidade necessária para continuar na disputa pela liderança.

continua após a publicidade

Agora, o desafio é prolongar essa série justamente em um dos compromissos mais exigentes da rodada. Contra o Bahia, o Rubro-Negro precisa confirmar o desempenho como visitante e evitar que a sequência positiva seja interrompida em um momento decisivo da temporada.

Brasileirão também é decisão em meio à Libertadores

A proximidade dos compromissos continentais adiciona outro componente à rodada. Na próxima semana, o Flamengo enfrenta o Estudiantes, no Maracanã, enquanto o Palmeiras encara o Fluminense, também em casa. Mesmo com a Libertadores no horizonte, os dois times sabem que o Campeonato Brasileiro não permite margem para descuidos.

continua após a publicidade

A disputa pela liderança segue aberta, e qualquer tropeço pode ter impacto direto na classificação. Por isso, o desempenho neste fim de semana ganha peso ainda maior.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

Tudo sobre
Sugerida para você!
José Mourinho, atual comandante do Real Madrid (Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP)

Flamengo

Ex-Flamengo comenta sobre futuro no Real Madrid: 'Por que não?'

Há 13 horas
Estádio do Maracanã ao entardecer, arquibancadas iluminadas em vermelho e verde, cidade iluminada ao redor.

Flamengo

Flamengo terá clássico com Botafogo no NBB de portões fechados por causa de Vasco x Boca

Há 16 horas
Leonardo Jardim durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo

Escalação: Flamengo tem retorno de Jorginho contra o Bahia, mas segue com desfalques

Há 19 horas
Bahia x Flamengo, Campeonato Brasileiro 2026, Arena Fonte Nova

Onde Assistir

Bahia x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Há 19 horas
Jogadores do Flamengo contra o Estudiantes

Flamengo

Flamengo terá sequência decisiva entre Libertadores e Brasileirão, com cinco jogos no Rio

Há 1 dia
Felipe Melo com boné cinza, óculos escuros e casaco preto sorri ao ar livre, com grade e estrutura azul/amarela ao fundo

Fora de Campo

Fala de Felipe Melo sobre o Flamengo enlouquece torcedores: 'Era óbvio'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gustavo Tejera no apito

Libertadores: Conmebol define árbitro uruguaio para Flamengo x Estudiantes

Alexander Medina aplaude Estudiantes no confronto com o Flamengo, pela Libertadores

Técnico do Estudiantes, Medina critica atuação do Flamengo em La Plata

Gabriel Barbosa comemora gol do Santos contra o São Paulo.

Gabigol lidera ranking de jogadores mais decisivos do país

Jorginho durante partida do Flamengo

Opinião: ausência do maestro Jorginho na Libertadores expõe dependência do Flamengo

Léo Ortiz durante Estudiantes x Flamengo

Flamengo fica na bronca com árbitro contra Estudiantes e reclama de critérios: 'Difícil entender'

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no banco de reservas durante Palmeiras x Corinthians.

Abel lidera, e Seedorf é último: o aproveitamento dos técnicos do Brasileirão na carreira

Samuel Lino gesticula no empate entre Flamengo e Estudiantes

Tironi no Lance! O Brasil a um passo de dominar completamente a América

O paraguaio Juan Benitez apitou o empate entre Flamengo e Estudiantes

Adversário do Flamengo, Estudiantes é punido após confusão com arbitragem

Leo Jardim, treinador do Flamengo, faz sinal de positivo durante o empate entre Flamengo e Estudiantes.

Renato Maurício Prado detona Jardim após empate do Flamengo: 'Não aguento'

Jogadores do Flamengo contra o Estudiantes

Análise: Flamengo tem mais sorte do que juízo e sai no lucro em La Plata

Leo Jardim gesticula durante o empate entre Flamengo e Estudiantes

Jardim reconhece atuação abaixo do Flamengo na Argentina e cobra mais eficiência na volta

Leonardo Jardim em Estudiantes e Flamengo, pela Libertadores

Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate

Bruno Henrique em Estudiantes x Flamengo

Flamengo joga mal, empata com Estudiantes e decide vaga à final da Libertadores no Rio