Flamengo anuncia promessa paraguaia para a base

Novo reforço do Flamengo foi apresentado nesta quinta-feira (22) (Foto: Divulgação/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 14:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo acertou a contratação do atleta Jorge Mora, meio-campista com passagens pela seleção de base do Paraguai. O jogador realizou exames no Ninho do Urubu na última terça-feira (20) e assinou contrato na manhã desta quinta-feira (22).

Jorge Mora foi contratado por R$ 1,7 milhões, e o Flamengo adquiriu 50% do seu passe. O contrato entre o clube e o jogador será até 2026, com opção de renovação por mais dois anos e meio.

Quem é Jorge Mora?

Jorge Mora tem 18 anos e atuava como meio-campista do Sol de América. O drible curto e a visão de jogo são as principais características do jogador. Nas categorias de base, obteve um grande número de assistências.

O canhoto foi muito bem no sul-americano sub-17 de 2023, mesmo com a campanha ruim do Paraguai no torneio. Ele disputou nove partidas na competição e teve três participações em gol. Pelo profissional do Sol de América nesta temporada, atuou apenas em sete jogos, sem participações em gol.

Mora foi camisa 10 do Sol de América ao longo de toda a categoria de base (Foto: Divulgação/Sol da América)

O Fortaleza também tinha interesse em contar com a joia paraguaia. Todavia, o Flamengo atravessou a operação e conseguiu contratar a promessa.

Neste sábado, o Flamengo sub-20 comandado por Filipe Luís, onde Mora irá ser integrado inicialmente, jogará a final do Intercontinental contra o Olympiacos, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. O paraguaio vai acompanhar a partida no camarote do estádio.

