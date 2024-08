Opções no banco do Flamengo contra Bolívar na Libertadores somam apenas 703 minutos

David Luiz é a opção no banco de Tite com mais minutos na Libertadores em 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 05:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Com muitos desfalques para o jogo decisivo na Libertadores contra o Bolívar, o Flamengo conta com poucas opções para Tite no banco de reservas. O comandante tem apenas oito atletas de linha caso queira fazer alguma substituição.

Dentre os nomes mais conhecidos estão Bruno Henrique, David Luiz, Victor Hugo e Lorran, que somam 703 minutos jogados na competição continental. Por outro lado, Lucyan, Carbone, Cleiton e Fabiano não atuaram sequer em uma partida do torneio.

Como comparação, Pedro, que é titular indiscutível no Flamengo, atuou por 450 minutos na Libertadores. Números que são superiores somando a minutagem de jogo de Bruno Henrique, Victor Hugo e Lorran juntos.

Devido aos problemas no plantel, Tite precisará improvisar Léo Ortiz no meio de campo, como já fez em algumas ocasiões na temporada. E torce para que nenhum jogador sinta um novo problema físico em meio ao período mais exigente da temporada.

Mesma estrutura

Apesar das ausências importantes, Tite manterá a estrutura do 4-4-2 no Flamengo com Luiz Araújo e Carlinhos no setor ofensivo, sendo o centroavante a referência da equipe. Além disso, o comandante conta com a linha defensiva considerada a ideal e a mais utilizada na temporada.

O Rubro-Negro também entra em campo com a vantagem por ter vencido o Bolívar por 2 a 0 no confronto de ida, no Maracanã. O clube pode perder por até um gol de diferença para conquistar uma classificação às quartas de final.