Flamengo vai buscar a taça contra o atual campeão do torneio (Foto: Divulgação/CONMEBOL Libertadores Sub-20)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 12:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Olympiacos disputam o título do Intercontinental Sub-20, no dia 24 de agosto, às 16h, no Maracanã. Os ingressos já estão disponíveis para a partida.

A Intercontinental Sub-20 é o confronto entre o vencedor da Libertadores Sub-20, Flamengo, e o campeão da UEFA Youth League, Olympiacos. As entradas da final única podem ser adquiridas através do site oficial do Flamengo e estão disponíveis para os atuais sócios e público em geral.

Filipe Luís é técnico da equipe sub-20 do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Valores do jogo

Norte: público geral (R$45,00); meia/sócio torcedor (R$22,50)

Sul: público geral (R$45,00); meia/sócio torcedor (R$22,50)

Leste Superior: público geral: (R$45,00); meia/sócio torcedor (R$22,50)

Leste Inferior: público geral: (R$50,00); meia/sócio torcedor (R$25,00)

Oeste inferior: público geral: (R$50,00); meia/sócio torcedor (R$25,00)

Maracanã Mais: público geral: (R$300,00); meia/sócio torcedor (R$187,50)

O encerramento das vendas online acontece quando o jogo começar, dia 24 de agosto, às 16h.

Para mais informações sobre pontos de venda de ingresso e documentos necessário para a compra, acesse o site do Flamengo.