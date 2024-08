Técnico do Bolívar alerta Flamengo sobre estilo de jogo e cita De La Cruz

Flamengo enfrenta Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 11:54 • La Paz (BOL)

O Flamengo vai à Bolívia enfrentar o Bolívar, nesta quinta-feira (22), em busca da classificação para as quartas de final da Libertadores. Embora com vantagem de 2 a 0, conquistada no Maracanã, as altas altitudes de La Paz preocupam para a decisão.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Nesta segunda-feira (19), O técnico Flávio Robatto foi perguntado, em coletiva após o empate de Bolívar e San Antonio Bulo-Bulo, sobre possível mudança de atitude do Flamengo, visto que o clube carioca tem vantagem de dois gols. Assim, o treinador comentou sobre estilo de jogo em La Paz e mandou um alerta ao Flamengo sobre possível "cera" na partida desta quinta, além de citar jogador De La Cruz.

- Se o Flamengo vier fazer isso, não consigo imaginar o Nico de la Cruz se jogando 60 vezes no chão fingindo cãibra, então não acredito que o Flamengo vá fazer isso. Todos os times que vieram e fizeram isso perderam, menos este, provavelmente. Não há uma estratégia de sucesso quando não se quer jogar futebol - respondeu Robatto.

Flávio Robatto, do Bolívar, comenta sobre Flamengo em coletiva (Foto: Divulgação / Bolívar)

O treinador argentino, no Maracanã, já havia falado sobre o desempenho do Bolívar, e avaliou as chances da própria equipe em superar a desvantagem. O treinador se mostrou confiante e acredita na classificação do clube boliviano.

- Resultado eu o classifico como possível, que nos deixa vivos. Creio que a equipe fez uma partida muito boa, excelente do ponto de vista defensivo… Não classifico como catastrófico, e sim que podemos reverter. O sistema defensivo conseguiu cortar muito dos ataques deles. Depois do primeiro gol, recuperamos a bola e tentamos atacar, tivemos bons momentos. A chave está aberta e temos muita fé - concluiu.

➡️Lesões já afastaram Arrascaeta por um ano inteiro no Flamengo; entenda

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, para decidir a vaga para a próxima fase da Copa Libertadores da América. A partida acontecerá no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Para assistir ao duelo, a transmissão será feita pelos canais ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).