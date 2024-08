Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Flamengo decide a vaga contra o Bolívar para as quartas da Libertadores. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 10:30 • Rio de Janeiro

Na noite desta quinta-feira (22), o Flamengo entra em campo para decidir a vaga para a próxima fase da Copa Libertadores da América. No primeiro confronto, contra o Bolívar, a equipe carioca fez o dever de casa e venceu o rival por 2 a 0 no Maracanã. Agora, o Mengão enfrenta a altitude boliviana para segurar a vantagem que construiu. O jogo terá início às 21h30, no horário de Brasília, com transmissão do ESPN e do Disney+.

No primeiro jogo das oitavas, o Flamengo construiu vantagem de dois gols. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje após levar uma goleada no clássico contra o Botafogo pela vigésima terceira rodada do Brasileirão. Mesmo com o revés, o elenco estrelado do rubro-negro ainda faz uma boa temporada no Brasileirão, ocupando a quarta posição, apenas cinco pontos a menos do líder, Botafogo. Uma classificação tranquila do Flamengo no jogo de hoje pode tranquilizar a pressão da Gávea, que aumentou nos últimos dias pelas atuações inconstantes da equipe.

Já o Bolívar empatou a partida que fez no intervalo da Libertadores. O clube empatou com o Club Deportivo San Antonio Bulo Bulo, mas mesmo assim ainda é o líder do Campeonato Boliviano. Na fase de grupos da competição sul-americana, o clube da Bolívia tem a vantagem contra o Flamengo, já que passou em primeiro do grupo. Porém, reverter o 2 a 0 sofrido na primeira partida parece ser complicado.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Bolívar x Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bolívar x Flamengo

Copa Libertadores - Oitavas (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 22 de agosto, às 21h30

📍 Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)

⚽Prováveis escalações de Bolívar e Flamengo

Bolívar

Lampe, Jesús Segredo, Orihuela, Anderson de Jesus e José Segredo; Justiniano, Saucedo, Vaca, Fábio Gomes, Bruno Sávio e Oviedo. - Técnico: Flavio Robatto

Desfalques: Equipe não tem desfalques para a partida.

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Luiz Araújo e Pedro. - Técnico: Tite

Desfalques: Matías Viña, Everton Cebolinha, Pedro, Gabigol, Wesley e Arrascaeta (lesionados).