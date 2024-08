Flamengo encara péssimo retrospecto contra o Bolívar na altitude

Em 16 jogos acima dos 2.500 metros do nível do mar, o Rubro-Negro possui apenas quatro vitórias (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 12:25 • Rio de Janeiro

O Flamengo enfrentará o Bolívar nesta quinta-feira (22), pelas oitavas de final da Libertadores, e terá como adversário, além do time boliviano, um retrospecto ruim na altitude. Em 16 jogos acima dos 2.500 metros do nível do mar, o Rubro-Negro possui apenas quatro vitórias, e nenhuma delas contra os Celestes.

➡️ Lesões já afastaram Arrascaeta por um ano inteiro no Flamengo; entenda

Em sete encontros entre as equipes, o Flamengo venceu três, assim como o Bolívar, além de um empate. Apesar do equilíbrio, a equipe carioca nunca venceu jogando na altitude de La Paz. O último revés acima dos 2.500 metros foi, inclusive, foi para o próprio clube boliviano, em abril deste ano, no 2 a 1, pela fase de grupos da Libertadores.

Embora com vantagem de 2 a 0, conquistada no Maracanã, a dificuldade do jogo na Bolívia preocupam a decisão rubro-negra. O time comandado pelo técnico Tite pode perder por até um gol de diferença para conquistar uma classificação às quartas de final.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Camisa Adidas Flamengo II 2024 Camisa Adidas Flamengo II 2024 Todos os tamanhos na FutFanatics! A partir de R$ 349,90

Jogos do Flamengo na altitude

Jorge Wilstermann 1 x 2 Flamengo - Libertadores 1981 (Cochabamba 2.558m)

Bolívar 3 x 1 Flamengo - Libertadores 1983 (La Paz 3.640m)

Real Potosí 2 x 2 Flamengo - Libertadores 2007 (Potosí 4.090m)

Cusco 0 x 3 Flamengo - Libertadores 2008 (Cusco 3.399m)

Santa Fe 0 x 0 Flamengo - Libertadores 2018 (Bogotá 2.625m)

San Jose 0 x 1 Flamengo - Libertadores 2019 (Bogotá 2.625m)

LDU 2 x 1 Flamengo - Libertadores 2019 (Quito 2.850m)

Independente Del Valle 2 x 2 Flamengo - Recopa Sul-Americana 2020 (Quito 2.850m)

Independente Del Valle 5 x 0 Flamengo - Libertadores 2020 (Quito 2.850m)

LDU 2 x 3 Flamengo - Libertadores 2021 (Quito 2.850m)

Independente Del Valle 1 x 0 Flamengo - Recopa Sul-Americana 2023 (Quito 2.850m)

Aucas 2 x 1 Flamengo - Libertadores 2023 (Quito 2.850m)

Millionarios 1 x 1 Flamengo - Libertadores 2024 (Bogotá 2.625m)

Bolívar 2 x 1 Flamengo - Libertadores 2024 (La Paz 3.640m)

Flamengo decide vaga na Libertadores nesta quinta- feira (22). (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)