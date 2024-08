Rogério Ceni comanda o Bahia (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 08:41 • Rio de Janeiro

Em coletiva após o empate em 0 a 0 do Bahia contra o Botafogo, pelo Brasileirão, Rogério Ceni, técnico da equipe tricolor, aproveitou para mencionar o privilégio do Flamengo em contratar jogadores de peso no mercado da bola.

➡️ Matheus Bachi fala sobre internação de Tite: ‘Situação inteira muito difícil’

- Nós estamos prontos para ter um grande jogo. O Botafogo serve muito como referência para a gente. O Flamengo desfalcado é um grande time. Com todo mundo, é um time melhor ainda. E quando está desfalcado, vai lá e contrata mais três, e assim vai. - afirmou Rogério Ceni.

O treinador do Bahia ressalta um status de favoritismo ao Rubro-Negro, destacando que o time precisará manter o nível de atuação dos jogos contra o Glorioso na fase anterior. Em casa, o Tricolor de Aço espera construir uma boa vantagem, mas está ciente que alcançar o objetivo será difícil.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Entendo vocês, ouço às vezes até de favoritismo do Bahia. Mas temos que ser realistas. O favoritismo nesse caso não pode existir para o nosso lado. Contra o Flamengo, não. Agora, nós podemos fazer um grande jogo, é possível, com apoio da nossa torcida, e tentar um bom resultado neste primeiro jogo. - analisou o ex-comandante do Flamengo.

- Temos que ser realistas. Não é fácil. Tem times que crescem muito em jogos eliminatórios. Eu espero que a gente possa fazer um grande jogo. Vamos tentar disputar de igual para igual com o Flamengo. - completou.

Bahia e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.