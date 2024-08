Flamengo registra pior público no Maracanã desde janeiro de 2023

Michael, em ação pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 09:15 • Rio de Janeiro

Acostumados com grandes públicos no Maracanã, o Flamengo registrou o menor número de torcedores no estádio desde janeiro de 2023. Na vitória por 2 a 1 sobre o RB Bragantino, neste domingo (25), pela 24ª rodada do Brasileirão, o jogo teve 28.159 pagantes e 30.225 presentes no total.

Muito abaixo dos mais de 50 mil de média no Campeonato Brasileiro, o horário da partida, condições climáticas e os preços dos ingressos não ajudaram a torcida rubro-negra a comparecer no Mário Filho. As cifras eram mais acessíveis para os sócios da equipe carioca, que pagaram entre R$ 20 e R$ 32 por bilhetes dos setores Norte e Sul, além de R$ 28 e 40 na Leste e Oeste.

Porém, o preço mínimo do público geral era de R$ 80 na Norte e R$140 na Leste. Desse modo, a partida que marcou a reestreia de Michael com a camisa do Mengão teve o menor público desde a vitória por 1 a 0 contra o Audax no Cariocão do ano passado. Confira o levantamento do portal "Trivela" de todos os públicos presentes no Maracanã em 2024.

Públicos presentes do Flamengo no Maracanã em 2024

Carioca:

Flamengo 3 x 0 Madureira – Taça Guanabara – 63.422 presentes

Flamengo 2 x 0 Fluminense – Taça Guanabara- 55.401 presentes

Flamengo 4 x 0 Boavista – Taça Guanabara- 35.713 presentes

Flamengo 1 x 0 Botafogo – Taça Guanabara- 46.798 presentes

Vasco 0 x 0 Flamengo – Taça Guanabara- 56.318 presentes

Flamengo 3 x 0 Volta Redonda – Taça Guanabara- 42.373 presentes

Fluminense 0 x 2 Flamengo – Semifinal do Carioca – 52.169 presentes

Flamengo 0 x 0 Fluminense – Semifinal do Carioca – 56.261 presentes

Nova Iguaçu 0 x 3 Flamengo – Final do Carioca – 43.778 presentes

Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu – Final do Carioca – 65.757 presentes

Campeonato Brasileiro:

Flamengo 2 x 1 São Paulo – 2ª rodada – 48.103 presentes

Flamengo 0 x 2 Botafogo – 4ª rodada – 53.683 presentes

Flamengo 2 x 0 Corinthians – 6ª rodada – 56.929 presentes

Vasco 1 x 6 Flamengo – 7ª rodada – 62.228 presentes

Flamengo 2 x 1 Grêmio – 8ª rodada – 51.785 presentes

Flamengo 2 x 1 Bahia – 10ª rodada – 49.909 presentes

Fluminense 0 x 1 Flamengo – 11ª rodada – 57.098 presentes

Flamengo 2 x 1 Cruzeiro – 13ª rodada – 56.263 presentes

Flamengo 1 x 1 Cuiabá – 15ª rodada – 54.948 presentes

Flamengo 1 x 2 Fortaleza – 16ª rodada – 57.517 presentes

Flamengo 2 x 0 Atlético-GO – 20ª rodada – 61.883 presentes

Flamengo 1 x 1 Palmeiras – 22ª rodada – 55.051 presentes

Copa do Brasil:

Flamengo 1 x 0 Amazonas – 3ª fase – 39.015 presentes

Flamengo 2 x 0 Palmeiras – Oitavas de final – 64.706 presentes

Libertadores:

Flamengo 2 x 0 Palestino – Fase de grupos – 58.597 presentes

Flamengo 4 x 0 Bolívar – Fase de grupos – 63.169 presentes

Flamengo 3 x 0 Millonarios – Fase de grupos – 64.268 presentes

Flamengo 2 x 0 Bolívar – Oitavas de final – 65.381 presentes