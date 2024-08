Michael vibra com reestreia e diz que canta músicas da torcida para se motivar

Michael foi o destaque do Flamengo na vitória sobre o Bragantino (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 26/08/2024 - 00:22 • Rio de Janeiro

Destaque na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Bragantino, o atacante Michael teve a estreia que gostaria na noite desse domingo, 25, no Maracanã. O jogador foi exaltado pela torcida, marcou o primeiro gol da noite e, mesmo que não tenha sido brilhante, cumpriu o papel que se esperava dele.

O atacante recebeu apoio do torcedor todas as vezes em que pegou a bola nos primeiros minutos de jogo, até marcar o gol que abriu a contagem, aos 16. Após a partida, ele agradeceu o carinho do torcedor e contou que usou as músicas vindas das arquibancadas como motivação.

- Conheço muitas músicas da torcida. Sempre que eu estou no jogo, eu tento cantar também. É um modo que você tem de se motivar. Quando você escuta, quando você canta, você leva para o cérebro também a emoção de estar presenciando e vivendo aquele jogo - considerou Michael.

O atacante disse que faz isso desde os tempos de Goiás, e que cantava as músicas também quando atuava pelo futebol árabe.

Sobre a vitória difícil diante do Bragantino, Michael considerou que o objetivo principal foi alcançado, que era vencer o adversário e não se afastar do topo da tabela. No momento, o Flamengo tem 44 pontos, quatro a menos do que o líder Fortaleza.

- Somamos três pontos, chegamos mais perto lá em cima, ainda estamos na briga, temos muitos jogos pela frente ainda, um jogo atrasado. Nós temos que nos dedicar, pensar jogo a jogo.

