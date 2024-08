Cobrança injusta? Jornalista comenta fase de Allan e compara a outro jogador do Flamengo

Allan não vive boa fase pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 05:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Titular do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, o meia Allan foi novamente criticado por torcedores neste domingo (25). O jogador deu passe de cabeça para o gol do time paulista no Maracanã. Comentarista da "ESPN", Pedro Ivo Almeida analisou a fase do meia Rubro-Negro e falou sobre a cobrança sobre o atleta ao comparar com Luiz Araújo.

- O primeiro tempo do Allan não foi ruim. Mas aí no segundo tempo, quem cabeceia a bola no gol do Red Bull Bragantino é quem? Allan. E para o torcedor, é isso que fica. É uma sequência de jogos que o Allan não vem bem. Não acho que seja uma cobrança injusta, como se ele tivesse chegado em junho. Há um bom tempo ele não vem bem - começou o jornalista.

- Mas também parece uma insistência da comissão em um jogador que já não vem bem. Não acho a cobrança pesada. Acho que cobrança pesada é quando se faz com o Luiz Araújo, que não dava motivo. É um cara que entrega o tempo inteiro, na boa, na má, na altitude… As melhores atuações do Flamengo tem o Luiz Araújo e nas más tem ele jogando bem - completou.

Apesar do erro de Allan, o Flamengo conseguiu somar mais três pontos na disputa do título do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 1. Com o resultado, o clube termina a rodada com 44 pontos, na quarta colocação, quatro pontos atrás do líder Fortaleza.