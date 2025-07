O Flamengo anunciou, na última terça-feira (15), que obteve uma vitória na Fifa em disputa judicial contra o Leixões, de Portugal. A Câmara de Resolução de Disputas da entidade máxima do futebol aplicou ao clube português um "transfer ban", punição que impede a realização de novas contratações até que pendências financeiras sejam regularizadas.

O motivo da sanção é o não pagamento da primeira parcela referente à compra do atacante Werton, de 21 anos, que deixou de vestir o Manto Sagrado rumo à Europa em 2024. A parcela, no valor de 175 mil euros (cerca de R$ 1,1 milhão), venceu em novembro do ano passado. O clube também exige o pagamento de juros e correção monetária.

O Flamengo vendeu 70% dos direitos econômicos de Werton ao Leixões em julho de 2024 por 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões na cotação da época). No entanto, segundo os cariocas, nenhum valor foi pago até o momento. A punição da Fifa pode durar por até três janelas de transferências ou ser encerrada assim que a dívida começar a ser quitada. Veja a nota oficial do clube:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o Leixões SC, de Portugal, foi punido pela FIFA com um Transfer Ban em razão de uma dívida com o clube carioca, referente à transferência do atleta Werton.

Além do Leixões, o Rubro-Negro também move ações na Fifa contra o Estrela da Amadora, outro clube português, cobrando dívidas relativas às transferências do atacante André e do volante Igor Jesus.

Um dos Garotos do Ninho com maior expectativa dos últimos anos, Werton estreou no time profissional do Flamengo em 2021, mas teve poucas oportunidades: foram apenas 12 jogos e um gol pela equipe principal. No Leixões, no entanto, teve uma temporada consistente, com 34 partidas, oito gols e três assistências em sua estreia no futebol europeu.

