Matheus Bachi fala sobre internação de Tite: ‘Situação inteira muito difícil’

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

Responsável por comandar o Flamengo à beira do campo na vitória sobre o Bragantino nesse domingo, no Maracanã, Matheus Bachi admitiu após o confronto que viveu momentos difíceis na preparação do time para o duelo pela 24ª rodada do Brasileirão. Filho do técnico Tite, Matheus foi escalado na função justamente porque seu pai precisou ser internado após sofrer uma arritmia cardíaca.

Tite se sentiu mal na quinta-feira, horas depois de o Flamengo jogar diante do Bolívar na altitude de La Paz. De volta ao Brasil, o ex-treinador da Seleção Brasileira foi internado em um hospital particular da zona sul do Rio para a realização de exames na manhã de sexta-feira. Ele teve alta no sábado, mas por recomendação médica ficou em repouso,

Após o jogo com o Bragantino, Matheus Bachi revelou que só conseguir ter tranquilidade para trabalhar depois que Tite recebeu alta.

- A circunstância inteira foi muito difícil. Tenho que ressaltar o Cléber (Xavier, também auxiliar técnico) e a comissão técnica inteira. Eles me ajudaram demais nesse processo. Me acalmaram, trocaram ideia e seguiram o trabalho que a gente faz - declarou Matheus.

- O mais importante foi quando ele (Tite) chegou em casa. Eu vi que ele estava bem, com um semblante bom. Foi quando eu tive mais conforto e tranquilidade para seguir o trabalho sabendo que esses caras (comissão técnica) iriam dar o respaldo.

A previsão é de que Tite volte aos trabalhos no Flamengo nesta segunda-feira, quando o time inicia a preparação para o duelo com o Bahia. As duas equipes se enfrentam na quarta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.