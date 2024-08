Michael marca na estreia, e Flamengo vence o Bragantino do Maracanã

Atacante Michael marcou na estreia e foi ovacionado pelo torcedor do Flamengo. (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 25/08/2024 - 21:55 • Rio de Janeiro

O Flamengo teve dificuldades, mas superou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no Maracanã na noite deste domingo, 25, pela 24ª rodada do Brasileirão. O estreante Michael abriu o marcador, enquanto Douglas Mendes e Raul (contra) completaram o placar. Com o resultado, o time rubro-negro chegou aos 44 pontos e tem quatro a menos que o líder Fortaleza.

No jogo com o Bragantino, o Flamengo foi comandado à beira de campo pelo auxiliar Matheus Bachi, filho do técnico Tite. O treinador se recupera de uma arritmia sofrida após o jogo com o Bolívar, na altitude de La Paz, na semana passada.

A chuva que caiu constante a partir do fim da tarde no Rio afastou um pouco o público do Maracanã, mas não impediu a festa nas arquibancadas e o apoio dos 30.225 presentes ao mais novo reforço rubro-negro: o atacante Michael. Nos primeiros minutos, cada vez que ele pegava a bola, o torcedor reagia com gritos de incentivo.

Mas o sempre voluntarioso atacante demorou a se encontrar em campo. Nos primeiros 15 minutos, ora Michael era visto pela esquerda de ataque, ora pela direita, e não raro voltando para ajudar na marcação.

Até que aos 16 ele decidiu aparecer no lugar onde ficam os atacantes com faro de gol e, quase da pequena área, aproveitou cruzamento de Luiz Araújo para mandar de cabeça e abrir o marcador, para a festa da torcida do Flamengo.

O gol desconcertou o Bragantino de Pedro Caixinha, que até então fazia uma partida segura taticamente, com o meio campo controlando as ações de jogo e o ataque levando perigo ao gol de Rossi.

Depois da abertura do placar, a equipe do interior paulista passou a deixar buracos na marcação e permitir até mesmo troca de passes no interior da sua área. E só não foi para o vestiário com revés ainda maior porque o Flamengo foi burocrático demais e agudo de menos.

Na etapa final, o Bragantino voltou mais alerta e aproveitou indefinição da zaga do Flamengo para empatar logo aos 11 minutos.

A maneira como saiu o gol e a forma como o Flamengo vinha se portando foram suficientes para iniciar algumas vaias. Três minutos mais tarde, porém, Raul tentou cortar cruzamento de Luiz Araújo e mandou contra a própria meta, devolvendo a vantagem aos rubro-negros e acalmando um pouco o torcedor.

Dali até o fim do jogo, pairou a indefinição. Porque o Bragantino buscava o gol de empate nas arrancadas de Sasha e nos não tão raros erros de saída de bola do Flamengo, enquanto o time rubro-negro explorava os contragolpes na tentativa de ampliar.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2 X 1 BRAGANTINO

BRASILEIRÃO - 24ª RODADA

📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ);

🚩Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC);

🟨 Cartões Amarelos: Jadsom Silva (BRA); Bruno Henrique (FLA);

⚽ Gols: Michael, aos 16min do primeiro tempo; Douglas Mendes, aos 11, e Raul (contra) aos 14 do segundo.

FLAMENGO (Técnico: Matheus Bachi)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, David Luiz e Leo Pereira (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Fabrício Bruno), Allan (Evertton Araújo), Gerson (Lorran) e Luiz Araújo (Varela); Bruno Henrique e Michael.

BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Eduardo Santos e Luan Cândido (Guilherme Lopes); Jadsom Silva (Lincoln), Raul (Riquelme) e Jhon Jhon (Vinicinho); Gustavo Neves (Chumbinho), Eduardo Sasha e Henry Mosquera.