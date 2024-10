Filipe Luís revela pedido especial a Gabigol no Flamengo

Filipe Luís cumprimenta Gabigol no CT do Flamengo (Marcelo Cortes/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 10:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís voltou a escalar Gabigol como titular no ataque do Flamengo. Após a derrota no clássico contra o Fluminense, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão, o técnico revelou um pedido especial que fez ao camisa 99.

- Primeiro que o que eu mais peço ao Gabi é o posicionamento dele, que ele se posicione onde seja produtivo. Que possa atacar os espaços, que é o que ele faz de melhor. Cair no impedimento é uma leitura que ele não está tendo. Mas é menos pior ficar impedido do que vir buscar a bola no pé, que eu via ele fazendo nos anos anteriores - disse Filipe Luís.

- Que ele saia esporadicamente, ok, mas o mais importante é que guarde a posição dele e entenda os movimentos que tem que fazer. Um cara que estava há bastante tempo sem jogar, então esse timing (do impedimento) não está nas melhores condições. Mas a tendência é que melhore - complementou o treinador.

Gabigol não faz boa temporada pelo Flamengo, tendo marcado apenas quatro gols em 31 jogos. Sob comando de Tite, o jogador teve poucas oportunidades como titular, mesmo com a lesão de Pedro. Nos quatro jogos com o novo comandante à frente da equipe, o atacante começou entre os 11 em todas as oportunidades.

No domingo (20), o Flamengo vira a chave para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro precisa apenas do empate fora de casa para avançar à final.