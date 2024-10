Com recital de Ganso, Fluminense vence Flamengo no Brasileirão

Jhon Arias comemora o gol marcado pelo Fluminense no clássico contra o Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 21:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Com um recital de Ganso, o Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 0, pela 30ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (17), no Maracanã. Lima e Jhon Arias foram os autores dos gols do Tricolor. Com isso, o Time de Guerreiros subiu para a 15ª colocação e chegou aos 33 pontos, enquanto o Rubro-Negro permanece em quarto lugar, com 51 pontos.

Como foi a partida?

Na primeira etapa, o Flamengo teve muito mais volume de jogo e quase abriu o placar com Bruno Henrique, que parou em Fábio, e Alcaraz, que carimbou a trave. O Fluminense se viu acuado na maior parte do tempo, mas teve a melhor oportunidade da partida, com um pênalti de Léo Pereira em Marquinhos, mas Ganso desperdiçou a cobrança, facilitando a defesa de Rossi, nos acréscimos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No segundo tempo, o Fluminense voltou diferente e abriu o placar cedo, após Ganso dar um passe de calcanhar para Kauã Elias avançar pela direita e cruzar para Lima estufar a rede. Na sequência, o camisa 10 encontrou Martinelli na linha de fundo, e o volante cruzou rasteiro para Arias finalizar de primeira e decretar a vitória do Tricolor no clássico. O Flamengo tentou reagir com as substituições, mas não conseguiu criar grandes oportunidades e pouco deu trabalho para Fábio, no segundo tempo.

O que vem por aí?

No domingo (20), o Flamengo vira a chave para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro precisa apenas do empate fora de casa para avançar à final.

Por outro lado, o Fluminense se prepara para receber o Athletico-PR, no Maracanã, terça-feira (22), em jogo atrasado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 0 x 2 Fluminense - Brasileirão

30ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 17 de outubro de 2024, às 20h (de Brasília).

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Lima, 4'/2ºT (0-1); Arias, 14'/2ºT (0-2)

🟨 Cartões amarelos: Bruno Henrique (FLA); Samuel Xavier, Martinelli e Ganso (FLU).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Léo Ortiz, Allan e Alcaraz (Plata); Matheus Gonçalves (Arrascaeta), Gabigol (Lorran) e Bruno Henrique (Michael).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal (Victor Hugo), Martinelli, Lima e Ganso (Isaac); Marquinhos (Arias) e Kauã Elias (Cano).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (RS)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)