Ex de Cebolinha, do Flamengo, debocha de suposta amante do jogador: ‘Foi burra’

Publicada em 18/10/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Isa Ranieri, ex-mulher de Everton Cebolinha, debochou de Ivana Bermanelli, modelo apontada como pivô do término do casamento do atacante do Flamengo. Em vídeo publicado nas redes sociais, na última quarta-feira (16), a influenciadora reprovou a exposição do caso e criticou a entrevista da possível amante do atleta ao jornal Extra.

Na visão da ex-mulher do jogador, o caso veio a público por conta de uma iniciativa de Ivana Bermanelli. Ao analisar a decisão da cantora em falar com a imprensa sobre o caso, Isa a classificou como "burra". Para ela, a suposta amante perdeu a oportunidade de continuar se relacionando com Cebolinha após o anúncio do término.

- Eu acredito que ele não queria ser exposto, mas que queria só aquilo que vocês sabem e sair fora, e não queria romance. É muito fácil, quando o homem está na fase na conquista, falar coisas lindas e maravilhosas. A gente fica com o coração assim, pensando 'meu Deus, ele está morrendo por mim!', mas não é assim que funciona - inciou a influenciadora.

- Eu acho que ele não vai mais querer alguma coisa porque foi exposto. Ela poderia ter ficado (com a história) para ela, que poderia ganhar mais com isso. Ela foi burra, porque poderia ter continuado. Eu espero, de verdade, que os dois fiquem superbem, inclusive ela, porque tem um filho - concluiu.

O casamento de Isa Ranieri e Everton Cebolinha chegou ao fim na semana passada. De acordo com a influenciadora, o fim do casório não foi motivado pela suposta traíção, mas sim por motivos pessoais de ambos os lados. Ela informou o fim do casório através de uma publicação nas redes sociais. Veja abaixo: