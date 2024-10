Filipe Luís dispara após derrota do Flamengo: ‘Dói muito mais desse lado’

Filipe Luís, à beira do campo na derrota do Flamengo para o Fluminense, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Maracanã (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Publicada em 18/10/2024 - 08:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís experienciou sua primeira derrota como técnico do Flamengo. Em coletiva de imprensa, após o clássico contra o Fluminense desta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão, o jovem treinador comentou sobre como digerir o "gosto amargo".

- Hoje é digerir a derrota. Dói muito mais desse lado aqui (como treinador) do que como jogador. É importante a gente digerir isso para poder preparar bem o jogo de domingo - disse o treinador.

Após dias de preparação durante a Data FIFA, a equipe não conseguiu desempenhar um bom futebol, o que deixou a torcida bastante preocupada para os rumos do próximo jogo. Perguntado sobre o duelo decisivo na Copa do Brasil, Filipe Luís pediu para o elenco "sentir" a derrota e já virar o foco.

- Eu gosto que eles sintam a derrota, tem que doer, tem que frustrar mesmo. Perder não é bom. Me preocuparia se eu visse um vestiário rindo agora, e eu não vi. Eu vi um vestiário machucado. E eu sou o que mais está sentindo essa derrota. Para retomar a confiança, eles precisam ter claro o que fazer em campo durante o jogo. Se o resultado vier, a confiança volta rápido. A questão é chegar bem no domingo para fazer um bom jogo - acrescentou Filipe Luís.

Com a derrota no Fla-Flu, o Rubro-Negro permanece em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, com 51 pontos.

No domingo (20), o Flamengo vira a chave para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro precisa apenas do empate fora de casa para avançar à final.