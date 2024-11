Filipe Luís diz que Arrascaeta está ‘deixando o joelho em campo’ pelo Flamengo

Mesmo com problema no joelho, Arrascaeta foi decisivo em final (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 19:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 1, neste domingo (3), no Maracanã, e saiu na frente na busca do título da Copa do Brasil. No entanto, Arrascaeta, autor do primeiro gol da partida, ligou o alerta sobre sua situação física.

Na entrevista após a partida, o uruguaio revelou que está atuando no sacrifício, por conta de um problema no joelho. Segundo Arrascaeta, ao final da temporada, é possível que ele tenha que passar por uma reavaliação.

- Na verdade esses últimos jogos eu venho jogando com uma proteção no joelho. Infelizmente, talvez tenha que fazer uma limpeza no joelho no final da temporada. Estou tentando aguentar, não queria ficar fora desse jogo da final - disse o jogador, acrescentando:

- Para mim era muito importante estar em campo ajudando os meus companheiros, mas obviamente que atrapalha, carrega os demais músculos, então é uma situação um pouco difícil de lidar, mas junto do departamento fazemos o nosso melhor para tentar estar em todos os jogos.

Filipe Luís diz que Arrascaeta joga no 'sacrifício'

Na coletiva pós-jogo, o técnico Filipe Luís respondeu uma pergunta sobre a questão física do Flamengo. Além disso, a lesão de Arrascaeta foi tópico mais uma vez.



- Desde que eu cheguei aqui, o Arrasca está jogando em pleno sacrifício. Suor e sangue pelo Flamengo. Eu admiro muito este tipo de jogador que tolera a dor e vai para o sacrifício. Coloca o Flamengo acima de tudo. Um jogador que precisa passar por uma cirurgia, e está aqui deixando o joelho em campo pelo Flamengo. Talvez ele pague o preço daqui a uns anos, mas coloca o Flamengo acima de tudo, isso é muito louvável - ressaltou Filipe Luís, acrescentando:

- Quanto mais o jogador joga, melhor ele fica. O ser humano é uma máquina de se adaptar, e se você se adaptar a jogar sempre, você joga sempre. Acabar o jogo exausto, isso é normal. Os dois times estão se preparando, tudo que está no alcance para recuperar para jogar os 90 minutos. Se tiver 70 jogos, vão jogar, não me importa. Vai jogar quem está melhor e eu vou tirar o melhor dos jogadores - completou o treinador.