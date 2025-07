Após desistência em negociação, torcedores do Flamengo resgatam afirmação de Bap; entenda

Após o término da participação do Flamengo no Mundial de Clubes, o clube carioca buscou a contratação do irlandês Mikey Johnston, do West Bromwich, da Inglaterra. Entretanto, após desacordo interno, o Rubro-Negro desistiu da negociação. Foi neste momento que entrou em debate o trabalho de scout, uma vez que o jogador não está nos grandes holofotes do mercado europeu. Nas redes sociais, flamenguistas resgataram uma afirmação de Bap, presidente da instituição, sobre o tema.

Para alguns torcedores, a diretoria do Flamengo cedeu à pressão interna e externa sobre a transação, que se tratava de um rosto não tão conhecido. Assim, passou por cima da questão profissional, uma vez que o nome de Mikey Johnston foi alvo da equipe de scout.

A afirmação de Bap, Luiz Eduardo Baptista, foi em outubro do ano passado, antes da eleição presidencial. Na ocasião, ele enalteceu o trabalho dos analistas.

- Todo torcedor vê três minutos de futebol e acha que descobriu um jogador bom para o seu time. Quando você vê o pessoal de scout, como eles analisam, fica com vergonha. Olham dois anos da vida do cara, lado psicológico, atacando, defendendo, nos primeiros 30 minutos, entre 30 e 60. Vou dar um exemplo de um jogador que a gente estava analisando. Pedimos ao cara para analisar, ele falou: 'Do jeito que o Flamengo joga, esse cara só pode jogar uma hora. Depois dos dois períodos de 30 minutos, fica lento. Nem vai, nem volta' - iniciou Bap, em entrevista ao podcast "Flow Sport Club".

- Se eu fosse scout do outro time, mandaria botar um jogador rápido em cima dele nos últimos 60 minutos.' Você fala assim: de onde o cara tirou isso? Ele olhou dois, três anos. Tem software, compara. Mas a gente acha que, porque assistimos a 500 horas de futebol, que enxergamos e conhecemos mais do que os caras. A gente não conhece - completou.

Por que o Flamengo desistiu da contratação Mikey Johnston?

O Rubro-Negro recuou após a repercussão no entorno da contratação. A reação negativa por parte dos torcedores e a pressão interna de correntes políticas do clube, fizeram com que o Flamengo desistisse de vez do jogador, que seria o primeiro reforço desta janela de transferências.

O valor da contratação também foi bastante contestado internamente. Mikey Johnston custaria cerca de 5 milhões de libras (cerca de R$ 37 milhões) aos cofres rubro-negros. Além disso, o status do possível reforço desagradou a pessoas de dentro do clube, que enxergaram ele na mesma prateleira do atacante Juninho, contratado junto ao Qarabag, do Azerbaijão, em janeiro.

Assim que o nome de Mikey se tornou público, houve uma grande repercussão negativa por parte da torcida nas redes sociais. A contratação também virou uma pauta interna, e grandes nomes da atual gestão fizeram pressão para que o clube voltasse atrás no acerto. Além disso, o presidente Luiz Eduardo Baptista recebeu questionamentos de conselheiros e dirigentes sobre a contratação do irlandês.