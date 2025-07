Jorge Carrascal, meio-campista do Dínamo de Moscou, é o grande alvo do Flamengo na janela de transferências, que abre na quinta-feira (10) para o futebol brasileiro. O Rubro-Negro tem um acordo verbal com o colombiano, mas esbarra no "jogo duro" do clube russo. Segundo Pavel Pivovarov, CEO do Dínamo, as conversas não evoluíram após a primeira negativa.

- Não estamos satisfeitos com a oferta que recebemos. Após a nossa recusa, a situação não evoluiu de forma alguma, o clube não nos contatou mais. Portanto, estamos contando com ele nesta temporada - disse Pavel Pivovarov, em entrevista à "Match TV".

O Flamengo iniciou as tratativas com Carrascal antes do início do Mundial, com a esperança de contar com o atleta na competição. Entretanto, os dirigentes não chegaram a um acordo. A oferta rubro-negra foi na casa dos 12 milhões de euros (R$ 76,4 milhões). Os russos responderam com a pedida de 15 milhões de euros (R$ 95,5 milhões).

Carrascal é o grande alvo do Flamengo (Foto: Divulgação)

Além da diferença nos valores, a forma do pagamento e garantias bancárias também afastaram um acordo pelo jogador de 27 anos.

Próximos passos

Após um momento de crise interna no Flamengo, ocasionada, principalmente, pela tentativa de contratação de Mikey Johnston, o Rubro-Negro deve voltar a focar nas conversas por Carrascal.

💸 Quanto ganha Jorge Carrascal?

De acordo com informações do site russo Metaratings, Jorge Carrascal recebe um salário anual de 1,75 milhão de euros — o que equivale a aproximadamente R$ 11,2 milhões. Isso representa um rendimento mensal de cerca de R$ 933 mil.

Além do salário, Carrascal é avaliado atualmente em 7 milhões de euros (cerca de R$ 44,8 milhões), conforme dados do Transfermarkt. A possibilidade de valorização no mercado e sua versatilidade dentro de campo são fatores que atraem o Flamengo.

⚽ Versatilidade e características

Carrascal é destro, atua como meia-atacante e tem facilidade para jogar centralizado ou aberto pelas pontas, características que agradam à comissão técnica liderada por Filipe Luís. Revelado pelo Millonarios, da Colômbia, Carrascal também tem passagens pelo futebol europeu e sul-americano, incluindo River Plate (Argentina) e CSKA Moscou (Rússia).