Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 18:47 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 03/11/2024 - 19:59

O atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, foi o principal alvo de críticas por parte do jornalista André Rizek, do SporTV, na vitória do Rubro-Negro sobre o Atlético-MG por 3 a 1, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã. Segundo Rizek, o jogador fez um "jogo medonho". Apesar das críticas, Plata deu uma assistência para o primeiro gol de Gabriel Barbosa.

Nos 87 minutos que ficou em campo na final, Plata perdeu a posse da bola por 15 vezes e errou nove passes. Com contrato até agosto de 2029, o jogador foi comprado do Al-Sadd por US$ 9,1 milhões (R$ 51,9 milhões).

André Rizek no X:

"Atuações irretocáveis do Gérson, Wesley e, claro, do Gabigol. Muito boas do Arrascaeta e do Léo Pereira. Mas que jogo MEDONHO do Plata, hein?"

O que vem pela frente

Com o resultado, o Flamengo joga agora podendo perder por até um gol no próximo domingo (100, na Arena MRV, para ficar com o título. Antes disso, na quarta, o time rubro-negro encara o rival do Atlético-MG, o Cruzeiro, no Independência, pela 32ª rodada do Brasileirão. Já o Atlético-MG joga no mesmo dia em Goiânia com o Atlético-GO, também pelo Brasileiro. E, no domingo, precisará vencer o Flamengo por pelo menos dois gols — nesse caso, levando a decisão do título para os pênaltis.

