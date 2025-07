O bom desempenho de Wallace Yan com a camisa do Flamengo no Mundial de Clubes fez com que o Garoto do Ninho entrasse no radar de clubes da Europa. Enquanto busca um acordo com a diretoria rubro-negra por uma renovação de contrato, o atacante deve receber propostas do Velho Continente ainda nesta semana. Um dos interessados é o Wolverhampton, da Inglaterra.

O interesse do clube inglês pelo atacante começou ainda durante a participação do time carioca no Mundial, conforme informou o Lance! no dia 1/07. Até o momento, o Flamengo não recebeu nenhuma proposta por Wallace Yan. O estafe do jogador, no entanto, acredita que uma oferta deve chegar nos próximos dias.

Multa rescisória de Wallace Yan, atacante do Flamengo

Atualmente, Wallace Yan tem multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 320 milhões) para o exterior. Entretanto, o Flamengo cogita negociar o atleta por um valor inferior, na casa dos 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Já para o mercado interno do Brasil, o valor é de R$ 51 milhões.

Conversas por renovação

Logo após o término do Mundial, representantes do jogador estavam otimistas pelas conversas iniciais para renovar o vínculo, que contaria com uma valorização salarial e, consequentemente, aumento das multas. Entretanto, as partes ainda não chegaram a um acordo.

Direitos de Wallace Yan divididos

Revelado pela Ferroviária, Wallace Yan chegou ao Flamengo em junho de 2022, por empréstimo. Posteriormente, o clube carioca comprou o jogador. O clube de São Paulo tem 30% dos direitos do atleta.

Números do atacante pelo Flamengo em 2025

Wallace Yan disputou 16 partidas com a camisa do Flamengo nesta temporada, com seis gols. No Mundial, marcou gols contra Chelsea e Los Angeles.