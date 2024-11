Filipe Luís comenta ‘briga’ com Gabigol e analisa desempenho do Flamengo

Gabigol e Filipe Luís discutem na final da Copa do Brasil, minutos antes do gol do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 18:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG neste domingo (3), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã, o técnico Filipe Luís comentou a discussão que teve com Gabigol pouco tempo antes do segundo gol rubro-negro. Ambos protagonizaram cena inusitada e, ainda no primeiro tempo, o treinador deu bronca no atacante por conta de erro de posicionamento. Na sequência, o camisa 99 balançou as redes.

- Um jogador decisivo do nível do Gabriel, você não ensina. Ou você tem, ou não tem. Gol se compra. O Gabriel tem gol. É um dos maiores artilheiros do clube, em finais. É mérito dele. Ele trabalhou, acreditou, obedeceu e fez. Viu vídeo, fez academia. Não existe sucesso sem trabalho. Hoje ele colheu os frutos, mas acredito que ele tem muito pela frente para colher - disse Filipe Luís, que emendou:

- Na minha primeira coletiva, eu falei que ia tomar decisões que iam deixar jogadores incomodados ou brabos. Foi isso com o Gabi agora. Uma correção tática no jogo, com nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, aí não tem conversinha, é grito. Essa discussão que tive com Gabi no campo era o que acontecia o tempo todo quando a gente era companheiro. Agora não vai ser diferente, já está resolvido, já conversamos no intervalo. E fico contente com o grande jogo dele.

Filipe Luís e Gabigol comemoram gol do atacante, minutos após discussão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Antes da discussão, Gerson havia orientado Gabriel por conta do posicionamento. Por sua vez, o centroavante retrucou o capitão do Fla. Assim, Filipe Luís gritou em direção ao atacante para passar instruções, mas Gabi deu as costas. Segundo o portal ge, o técnico teria chamado o jogador de "moleque" após o ocorrido.

- Você me respeita, seu moleque! Vem aqui - disparou Filipe.

No lance seguinte à discussão, Léo Ortiz lançou Gonzalo Plata, que desviou de cabeça para encontrar Gabigol nas costas da defesa do Atlético-MG. Cara a cara com Ederson, o camisa 99 do Flamengo não desperdiçou a chance e fez o segundo gol da equipe no jogo, sacramentando o 2 a 0 antes do intervalo. Na comemoração, Gabi correu até Filipe Luís, cumprimentou e abraçou o treinador.

