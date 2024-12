Após a vitória do Flamengo por 3 a 0 diante do Criciúma, o técnico Filipe Luís reconheceu erros de sua equipe na noite desta quarta-feira (4). Apesar do time jogar com o estilo de jogo que ele pede, se impondo em campo, o treinador viu, em certo momento, um Rubro-Negro que ele não gosta.

- A proposta foi a mesma: de ser protagonista do jogo e tentar a todo momento agredir o adversário. É verdade que estávamos circulando de uma forma mais lento, que eu não gosto, e acelerando quando não tinha que acelerar. Isso levava o time a ter idas e voltas. O bloco ficou descompactado, perdas de bola que o time não costuma perder. Isso fez com que gerasse espaço no meio. Teve o ida e volta que eu não queria. O jogo foi planejado da mesma forma, mas existia um certo nervosismo pela parte do Criciúma. Normal e natural até se encontrarem em campo. A partir que o time se encontrou em campo começaram a se encontrar. Os jogadores não estavam posicionados onde deveriam estar, acabou que o nosso ataque foi um pouco anárquico. Acabamos sendo um Flamengo que eu não gosto - explicou o treinador.

Flamengo tem tudo para render ainda mais

Mesmo reconhecendo erros, Filipe sabe o quanto a sua equipe vem se destacando na reta final da temporada. Aliás, segundo ele, o time pode jogar ainda mais com o retorno de lesionados.

- Os jogadores assimilaram muito rápido a forma que eu peço pra jogar. Agora estão voltando de lesão e é um absurdo o que esse time pode render. Os números não enganam, o time está jogando muita bola e a concorrência está aumentando. Eu amo isso - detalhou Filipe.

Como foi a vitória

O Flamengo mostrou, no primeiro tempo, uma postura diferente da que teve nos últimos jogos, sem intensidade no ataque. Assim, buscou trabalhar a bola. Por outro lado, o Criciúma buscou aproveitar as oportunidades, principalmente em erros de passe do adversário. Arthur Caíke, por exemplo, chegou com perigo no gol de Matheus Cunha em duas oportunidades. Mas, mesmo com a pressão do time da casa, o Rubro-Negro balançou a rede aos 44 minutos com o uruguaio Varela, que chutou de primeira após assistência de Ayrton Lucas.

O Criciúma voltou do intervalo a todo vapor, dando trabalho para o goleiro visitante. Bolasie, de cabeça, quase empatou a partida. O cenário, entretanto, complicou quando o árbitro de vídeo pediu para Wilton Pereira Sampaio checar um possível pênalti para o Flamengo. Com a penalidade confirmada, Bruno Henrique foi para a cobrança e ampliou o marcador.

Ainda deu tempo para Luiz Araújo, que retornou aos jogos após se recuperar de lesão, marcar o terceiro gol rubro-negro, chutando na saída do goleiro Gustavo.