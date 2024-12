Ex-Flamengo, Mateusão completa 50 jogos como profissional com gol na vitória do Shabab Al-Ahli

A vitória do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, sobre o Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia, teve um gosto especial para o atacante Mateusão. O brasileiro o gol que abriu o placar de 3 a 2 no dia em que completou 50 jogos como profissional, somando os jogos pela equipe emiradense e o Flamengo, onde começou a carreira.

Pela equipe carioca, Mateusão entrou em campo 18 vezes, enquanto nos Emirados já soma 32 partidas. Só nesta temporada, já são quatro gols em seis jogos na Liga dos Campeões da Ásia, sendo um dos principais marcadores. E na partida de hoje, coube a ele marcar o primeiro, aos 23 minutos. Ainda no primeiro, mais quatro gols, dois para cada lado. O jogador comentou mais um gol marcado, a marca alcançada na carreira e o bom momento na equipe.

- Hoje foi mais um dia especial, podendo marcar mais um gol e ajudar a equipe a sair com uma vitória muito importante. Sabemos das dificuldades de jogar a Champions, do equilíbrio entre as equipes, e esse resultado nos dá a liderança do nosso grupo, com um ótimo aproveitamento. Fico contente também por alcançar essa marca de 50 partidas como profissional, e agradeço a todos que vem fazendo parte dessa trajetória comigo - declarou o atacante.

- Desde o Flamengo, onde comecei e me deu o espaço entre os profissionais, até meu clube atual, que confiou no meu trabalho e me deu oportunidade de jogar fora do país. Agora é seguir trabalhando para retribuir tudo isso e continuar buscando os gols para ajudar a equipe a conquistar os objetivos - completou.

Invicto há oito jogos, com seis vitória e oito empates, o Shabab Al-Ahli volta a campo no próximo domingo (08/12), às 9h45 (horário de Brasília), para enfrentar o Khorfakkan pela Liga dos Emirados Árabes.

