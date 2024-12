Torcedores do Flamengo cornetam Varela após gol marcado contra o Criciúma

O lateral-direito Guillermo Varela abriu o placar para o Flamengo no confronto contra o Criciúma, desta quarta-feira (4), pela 37ª rodada do Brasileiro, no Estádio Heriberto Hulse. Apesar do feito, que colocou o Rubro-Negro na vantagem no primeiro tempo da partida, os torcedores do clube não gostaram do feito e cornetaram o atleta nas redes sociais.

A reação da torcida do Flamengo é motivada pelo fato da eminente vitória do time favorecer o Fluminense, rival do clube, na briga pela fuga do rebaixamento. O tricolor carioca disputa ponto a ponto com o Criciúma a permanência na Série A do futebol brasileiro do ano que vem. Veja a repercussão abaixo: