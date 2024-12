O Flamengo venceu o Criciúma por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (4), pela 37ª rodada do Brasileirão. No Estádio Heriberto Hülse, os gols da vitória foram de Varela, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Com o resultado, o time carioca, terceiro colocado, complicou a equipe catarinense na parte inferior da tabela, e de quebra ajudou o rival Fluminense.

O Criciúma é o 17° na classificação, com 38 pontos. Já o Tricolor Carioca, que enfrenta o Cuiabá na quinta-feira, é o 16° colocado, com 40. Ou seja, se vencer o confronto, garante a permanência na elite do futebol brasileiro em 2025.

Como foi o jogo?

O Flamengo mostrou, no primeiro tempo, uma postura diferente da que teve nos últimos jogos, sem intensidade no ataque. Assim, buscou trabalhar a bola. Por outro lado, o Criciúma buscou aproveitar as oportunidades, principalmente em erros de passe do adversário. Arthur Caíke, por exemplo, chegou com perigo no gol de Matheus Cunha em duas oportunidades. Mas, mesmo com a pressão do time da casa, o Rubro-Negro balançou a rede aos 44 minutos com o uruguaio Varela, que chutou de primeira após assistência de Ayrton Lucas.

O Criciúma voltou do intervalo a todo vapor, dando trabalho para o goleiro visitante. Bolasie, de cabeça, quase empatou a partida. O cenário, entretanto, complicou quando o árbitro de vídeo pediu para Wilton Pereira Sampaio checar um possível pênalti para o Flamengo. Com a penalidade confirmada, Bruno Henrique foi para a cobrança e ampliou o marcador.

Alcaraz, jogador do Flamengo, durante a partida contra o Criciúma (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)

Ainda deu tempo para Luiz Araújo, que retornou aos jogos após se recuperar de lesão, marcar o terceiro gol rubro-negro, chutando na saída do goleiro Gustavo.

O que vem por aí?

O Flamengo encerra a sua participação no Brasileirão no domingo, quando recebe o Vitória no Maracanã. A partida, aliás, marcará a despedida de Gabigol no time carioca. Já o Criciúma vai até Bragança Paulista para enfrentar o RB Bragantino.

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0X3 FLAMENGO

37ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse; Criciúma (SC)

🥅 Gols: Varela, 44'/1°T (0-1); Bruno Henrique, 25'/2°T (0-2); Luiz Araújo, 39'/2°T (0-3)

🟨 Cartões amarelos: Fellipe Mateus (CRI)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Trauco (Fellipe Mateus); Barreto (Pedro Rocha), Ronald e Matheusinho; Bolasie (Jhonata Robert), Arthur Caíke (Felipe Vizeu) e Marcelo Hermes.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas (Wesley); Erick Pulgar, Evertton Araújo (Allan) e Alcaraz (Michael); Matheus Gonçalves (Luiz Araújo), Plata e Bruno Henrique (João Victor).

🟨 ARBITRAGEM

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (ES)