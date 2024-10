Renato Maurício Prado elogia titular do Flamengo: ‘É o craque da equipe’

Renato Maurício Prado elogiou a partida de Gerson contra o Bahia (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 21:46 • Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, neste sábado (5), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o comentarista Renato Maurício Prado elogiou a partida da equipe rubro-negra e apontou o melhor jogador em campo. Na visão dele, o meia Gerson foi o destaque do confronto.

No comentário, o comunicador estendeu o plano de avaliação e afirmou que o camisa 8 vem sendo o melhor jogador da equipe na temporada. Ao todo, Gerson tem 47 jogos disputados pelo clube no ano, tendo quatro gols e seis assistências.

- O Gerson jogou uma barbaridade. Ele é o grande craque do Flamengo. Aquele. que tanta gente dizia que era preguiçoso, molenga, não faz muito tempo que a 'flahate', que adora crucificar alguém, fez isso com ele. Pois agora, o Gerson está jogando um absurdo de bola - disse o jornalista.

Apesar dos elogios, Renato Maurício Prado apontou um ponto negativo no jogo do meia. De acordo com o comentarista, o camisa 8 peca nas finalizações dentro de campo e desperdiça algumas oportunidades de gol.

- Ele (Gerson) é um excelente jogador. Mas a finalização não é o ponto forte dele. De vez em quando, ele faz alguns gols, estes às vezes bonitos. Porém, não é um grande finalizador - concluiu.

Com a vitória contra o Bahia, o Flamengo confirmou a permanência na quarta colocação da classificação do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada. O rubro-negro segue a nove pontos atrás do líder Botafogo, mas diminuiu a distância para o Palmeiras, vice-líder, e está a apenas seis pontos de desvantagem em relação ao alviverde.