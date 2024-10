Filipe Luís tem duas vitórias em dois jogos pelo Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 22:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Na Fonte Nova, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Na entrevista pós-jogo, Filipe Luís comparou as vitórias contra Corinthians, pela Copa do Brasil, e em cima do Esquadrão.

- Foram jogos muito diferentes, parecido nas estruturas. O Corinthians jogou no 4-4-2 losango no primeiro tempo, e o Bahia também joga num 4-4-2 losango, porém com uma saída a três com lateral-esquerdo baixo e com o Árias, lateral-direito, mais como ala. Isso torna muito difícil pressioná-los porque é um sistema que é simplesmente o antídoto do 4-4-2. Então é complicado pressionar o Bahia nesse ponto, mas como todos eles estão seguindo a mesma indicação e a mesma ideia e estão fazendo do jeito que estou pedindo, está havendo sincronia nos movimentos de pressão - analisou Filipe Luís.

- Estou muito feliz por isso, claro que temos que treinar e ajustes detalhes finos para sermos um time mais incômodo para o adversário. Não sempre vai se pressionar perfeitamente, não sempre vamos conseguir roubar as bolas e vamos correr riscos porque assumo - completou o treinador.

O Mais Querido volta a jogar pelo Brasileirão após a data Fifa. A equipe rubro-negra enfrenta o Fluminense no dia 17 de outubro, às 20h, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Apesar do elenco robusto, Filipe Luís afirma que os prinicpais jogadores do Flamengo precisam dessa folga, devido a uma sequência de muitos jogos seguidos.

- Sobre a Data Fifa, é muito importante para os jogadores descansarem a cabeça. Se não me engano, eles estão há 26 ou 28 dias sem folga. Se dedicando muito, viajando, dormindo no CT muitas noites e treinando à noite. Esses jogadores precisam limpar a cabeça, que é tão importante quanto um treino. Depois vamos ter tempo, praticamente 10 dias de treino para poder colocar os detalhes finos porque esse time já está bem treinado. Eu não peguei o caos, não. Está bem trabalhado, e são ajustes que quero dar sob o meu modelo de jogo. Treinar porque só vídeo não é suficiente. Com esses ajustes no treino, espero ver a evolução da equipe - relatou Filipe Luís.

