Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 22:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Na Fonte Nova, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Na entrevista pós-jogo, Filipe Luís elogiou a boa atuação dos jogadores do Flamengo.

➡️ Flamengo vence Bahia fora de casa com gols de Ayrton Lucas e Alcaraz

O técnico analisou a situação da lateral-esquerda do Flamengo, que conta com Ayrton Lucas, Alex Sandro e Viña.

- São dois laterais-esquerdos de seleção brasileira onde fecho o olho e coloco um. Tenho muita sorte de ter esses dois laterais e o Viña, que voltará no ano que vem. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço seus pontos fortes e suas fraquezas. Sei o que ele pode me dar de melhor, sei o que tenho de tentar ajudá-lo, e hoje ele fez um jogo magnífico. E a concorrência interna aumenta, nos treinos a competição vai aumentar. Isso vai fazer com Alex Sandro e Ayrton cresçam cada vez mais. Isso que quero estimular neles. Não tem ninguém como lugar de titular no contrato - comentou o técnico.

Sobre o elenco, Filipe Luís afirma que conhece e admira o grupo de jogadores. O técnico mencionou o uso de vídeos nos treinos do clube.

- Tentei passar bastante conteúdo nos vídeos e, como falei, esse time está bem treinado. É um time que já tem um certo lastro em algumas facetas que também penso igual, então os ajustes que fiz no vídeo eles assimilaram bem, muito bem. O que mais gosto é que esse grupo é inquieto, é um grupo que pergunta e que não entra em campo com dúvidas. Então quando alguma coisa não fica clara, eles são os primeiros a perguntarem. Se alguma coisa não está saindo bem no campo, eles olham para o treinador e perguntam o que fazer. Isso, para mim, é fundamental porque eles estão seguindo a minha ideia, eles não estão usando a ideia deles cada um por separado - relata Filipe Luís.

O Mais Querido volta a jogar pelo Brasileirão após a data Fifa. A equipe rubro-negra enfrenta o Fluminense no dia 17 de outubro, às 20h, pela 30ª rodada do Brasileirão.

