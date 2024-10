Com placar magro, Flamengo vence mais uma com Filipe Luís (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 21:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Na Fonte Nova, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. O gol da partida foi marcado por Ayrton Lucas, lateral-esquerdo que assumiu a titularidade, após a lesão de Alex Sandro. Nos acréscimos, Alcaraz, fez o segundo de pênalti.

➡️ ‘O futebol do Flamengo hoje é gerido por um amador’, diz candidato

O Flamengo segue na quarta posição do Brasileirão, com 51 pontos em 28 jogos. A campanha rubro-negra na liga é de 15 vitórias, seis empates e seis derrotas, com 44 gols marcados e 32 sofridos. Por outro lado, o Bahia está no sétimo lugar, com 45 pontos em 29 jogos. No Brasileirão, o Esquadrão tem 13 vitórias, seis empates e 10 derrotas, com 39 gols marcados e 32 sofridos.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Flamengo era um time mais intenso e veloz nas chances de ataque, enquanto o Bahia apostava em um jogo mais cadenciado. Do lado baiano, a melhor chance foi de Thaciano de cabeça na pequena área, aos 15 minutos. No ataque rubro-negro, Gerson e Arrascaeta foram os principais articuladores, sendo importantes nos desarmes no meio-campo e encontrando companheiros com passes em profundidade.

No entanto, Gabriel perdeu duas oportunidades para deixar a sua marca em passes dos meias. Aos 35 minutos, Arrascaeta encontrou Wesley na grande área, com o lateral achando um passe de lado para Bruno Henrique, que chutou de primeira. Marcos Felipe fez boa defesa, mas o rebote ficou com Ayrton Lucas que marcou sem goleiro: 1x0 Flamengo. Do lado baiano, a melhor chance foi de Thaciano de cabeça na pequena área, aos 15 minutos.

O segundo tempo manteve o mesmo ritmo da primeira etapa. O Flamengo teve as melhores oportunidades da partida, enquanto o Bahia era lento na construção de ataque. No início, Ayrton Lucas quase marcou o segundo dele, com chute de fora da área. Aos 40 minutos, o Rubro-Negro fez um gol impedido, com chute de Arrascaeta na saída de Marcos Felipe, após jogada de Michael. Porém, o uruguaio estava impedido no lance. Nos acréscimos, Alcaraz finalizou no travessão e quase marcou. Minutos depois, após pênalti sofrido por Michael, o meia argentino cobrou e fez o segundo do Mengão.

Arrascaeta foi um dos destaques da partida (Foto: Reprodução/ Instagram @flamengo)

O que vem pela frente

Os dois clubes voltam a jogar pelo campeonato nacional após a data Fifa. No próximo jogo, o Flamengo enfrenta o Fluminense no dia 17 de outubro, às 20h, em confronto válido pela 30ª rodada do Brasileirão. No dia seguinte, o Bahia encara o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia x Flamengo

Brasileirão Série A - 29ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 5 de outubro, às 19h

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere

🥅 Gols: Ayrton Lucas (1º/35')

🟨 Cartões amarelos: Arrascaeta (1º/47'), Everaldo (2º/15'), Bruno Henrique (2º/22'), Léo Pereira (2º/28'), Caio Alexandre (2º/28'), Kanu (2º/43'), Allan (2º/45') e Ademir (2º/53')

🟥 Cartões vermelhos: Arias (2º/53')

⚽ ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu, Luciano Juba; Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas (Iago), De Pena (Rafael Ratão), Cauly; Thaciano (Luciano Rodríguez) e Everaldo (Ademir).

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz (Alcaraz), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Michael) e Gabriel Barbosa (Plata).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Lucio Beiersdorf Flor

4️⃣ Quarto árbitro: Fernando Antonio Mendes

🖥️ VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira