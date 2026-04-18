O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, voltou a falar sobre a demissão de Filipe Luís em entrevista ao programa "Mengo Cast", do canal oficial do clube no YouTube, a "Flamengo TV". O português classificou a mudança no comando técnico, quando promoveu a chegada do compatriota Leonardo Jardim, como "correção de rota".

continua após a publicidade

— Quando se troca de treinador, não quer dizer que aquele treinador é ruim. Podem existir contextos que não são indicados para aquele treinador. Depois de tantas vitórias, as coisas não estavam alinhadas e eu e o presidente achamos que era preciso uma mudança, uma correção de rota. Eu não via forma de mudar algumas coisas na equipe de futebol — opinou.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O dirigente ainda se defendeu das críticas que definiam a demissão como "um ato de covardia".

— Eu ouvi que era covardia. Pelo contrário. É preciso de muita coragem para tomar uma decisão dessas. Se acertamos ou não, vamos saber no final do ano. Sabíamos que tomaríamos muita pancada por essa decisão. Covardia seria achar que o rumo era a mudança e não fazer para não tomar pancada — rebateu.

continua após a publicidade

Por fim, José Boto explicou que via o elenco do Flamengo com rendimento abaixo do esperado desde o início de 2026, contexto que entendeu como apropriado para chegada de Leonardo Jardim.

— Por que achamos que tínhamos que corrigir o rumo? O mercado estava fechado, sentíamos que alguns jogadores não rendiam o que podiam. Buscamos um treinador com mais experiência que o Filipe, que eu conheço bem e sei que uma das qualidades é recuperar a confiança dos jogadores, além de lançar jogadores mais jovens. Precisávamos fazer que esse elenco tivesse um desempenho melhor — analisou.

continua após a publicidade

🔥 Aposte na vitória do Flamengo @1.49

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Evolução de Pedro no Flamengo

O português também foi questionado sobre a evolução do atacante Pedro após a troca, efetuada no início de março. O camisa 9 era reserva de Filipe Luís em diversas partidas por não se adequar ao estilo de jogo de muita pressão alta e dedicação sem a bola.

— Existem treinadores que jogam em função de seu modelo de jogo e outros mais flexíveis, "camaleões" como o Leonardo Jardim. Isso teve influência muito positiva no Pedro, que para desempenhar determinado modelo de jogo tem algumas limitações. O treinador precisa aproveitar as melhores características dos jogadores, como o Leonardo está fazendo com o Pedro — disse Boto.

Leonardo Jardim conversa com Pedro durante jogo entre Flamengo e Independiente Medellín (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Apesar dos elogios ao centroavante, o diretor ressaltou que o Flamengo buscará um concorrente para a posição na próxima janela de transferências.

— Realmente na posição de centroavante precisamos ter outro jogador, com perfil diferente do Pedro, até porque ele não pode fazer os 70 jogos que vamos fazer no ano, nenhum jogador pode — concluiu.