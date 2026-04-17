O Flamengo terá um desfalque importante nas próximas semanas. O volante Erick Pulgar foi suspenso por três partidas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento realizado nesta sexta-feira (17), em decorrência da expulsão na partida contra o Red Bull Bragantino, válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

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A punição foi definida por unanimidade entre os auditores presentes, em votação de quatro a zero — um dos membros não participou da sessão. A defesa do atleta estuda a possibilidade de recurso para tentar reduzir a pena.

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Pulgar já cumpriu a suspensão automática no confronto diante do Santos, mas ainda terá que ficar de fora dos duelos contra Bahia, Atlético Mineiro e Vasco pelo Brasileirão.

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Pulgar durante Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

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Apesar da definição da pena, a ausência do jogador pode se estender ainda mais. O chileno segue em recuperação de uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito, sofrida justamente no lance que originou sua expulsão. Atualmente, ele realiza trabalhos internos sob supervisão do departamento de fisioterapia e ainda não tem previsão de retorno aos treinos com o elenco principal

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