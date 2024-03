Mansão de contraventor do Rio está alugada para jogador do Flamengo; atleta se pronuncia

Mansão do contraventor Bernardo Bello na Barra da Tijuca (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 11:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Erick Pulgar, do Flamengo, se viu envolvido em uma polêmica extracampo nesta semana. Em força-tarefa para prender o contraventor Bernado Bello, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriram um mandado de busca e apreensão na mansão em que o atleta mora na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



O imóvel, conhecido como “Casa de Vidro”, pertence ao bicheiro e atualmente está alugada para o volante chileno do Flamengo. Vale destacar que Pulgar não é investigado. O staff do atleta, inclusive, se pronunciou sobre o caso.



🗣️ Pronunciamento dos representantes de Erick Pulgar:



- O contrato de locação foi celebrado dentro do que exige a legislação brasileira, firmado por intermédio de uma empresa que administra o referido imóvel. O atleta desconhece a quem pertence o imóvel e nunca teve contato com a locadora, pois, como dito, a locação ocorreu diretamente com a administradora do imóvel.



💸 Pagamento do aluguel em espécie



De acordo com a TV Globo, a locatária teria feito a exigência, em contrato, para que o pagamento de R$ 70 mil por mês fosse feito em espécie à própria Tamara Garcia, filha do bicheiro Waldemir Paes Garcia, o Maninho, e ex-mulher de Bello.



A Polícia Civil do RJ e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) querem saber por que há essa exigência de o aluguel ser pago em dinheiro e se a família tinha permissão para a locação. Se a casa estiver sequestrada pela Justiça, Pulgar pode ter sido enganado.

Erick Pulgar em ação pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)