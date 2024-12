Flamengo vence Bauru em partida de número 600 pelo NBB

O Flamengo venceu o Bauru por 94 a 79, nesta sexta-feira (20), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em partida válida pela vigéssima-primeira rodada do NBB CAIXA 24/25. O confronto ficou marcado pela superioridade rubro-negra a partir do segundo quarto. O destaque foi Jordan Williams, do Flamengo, com 27 pontos e 9 rebotes.

A partida foi a de número 600 do Flamengo no Novo Basquete Brasil (NBB). Com sete títulos, o time carioca é o maior dos campeões da competição. Com o triunfo, o Flamengo manteve a segunda posição, com 81,3% de aproveitamento. A equipe carioca tem 13 vitórias e 3 derrotas no NBB.

Apesar do revés, o Bauru segue na briga por vaga na Copa Super 8. O time treinado por Paulo Jaú amarga a segunda derrota seguida e está na quarta posição do NBB, com 10 vitórias e 6 derrotas. Na última quarta-feira (18), perdeu na prorrogação para o Botafogo por 93 a 92.

🏀 Como foi o jogo?

O Bauru começou a partida em ritmo forte, dominando as ações iniciais. Com baixo aproveitamento nos arremessos de quadra, o time carioca viu os visitantes assumirem o controle do jogo no primeiro período. Matheus Maciel foi o destaque da equipe do interior paulista, somando 12 pontos, incluindo três cestas do perímetro, e liderando a vitória parcial do Bauru por 20 a 16.

No segundo quarto, o Flamengo reagiu com intensidade e virou o placar. Jordan Williams brilhou na recuperação rubro-negra com 18 pontos no período. O desempenho do norte-americano colocou o time da casa na liderança com vantagem de 20 pontos. O primeiro tempo terminou Flamengo 55 x Bauru 35.

No terceiro quarto, o Bauru reagiu com 11 pontos de Dontrell Brite, líder do NBB em média de pontos (22,5). Apesar da derrota no período por 27 a 21, o Flamengo manteve a vantagem e fechou o quarto em 76 a 62.

Kayo escolhe a melhor jogada na vitória do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

O Bauru abriu o último quarto com 7 a 1, forçando o pedido de tempo do Flamengo. Após a pausa, o time carioca retomou o controle e garantiu a vitória. Jordan Williams brilhou com 27 pontos, 9 rebotes e 87,5% nos arremessos de três, liderando o triunfo do vice-líder do NBB.

TIMES E PONTOS - Flamengo 94 x Bauru 79

FLAMENGO

Titulares

#22 Johnson Sr - 7 pontos

#7 Jhonatan - 0 pontos

#24 Siewert - 3 pontos

#47 Alexey - 10 pontos

#83 Gallizzi - 12 pontos

Reservas

#6 Balbi - 7 pontos

#8 Williams - 27 pontos

#23 Kayo - 12 pontos

#30 Ruan - 16 pontos

BAURU

Titulares

#3 Brite - 17 pontos

#10 Alex - 7 pontos

#15 Maciel - 20 pontos

#19 Mogi - 2 pontos

#23 Andrezão - 12 pontos

Reservas

#9 Pedro - 10 pontos

#5 Davi - 2 pontos

#20 Igor - 9 pontos

Próximos jogos

Restam três jogos para cada equipe no primeiro turno do NBB. O próximo compromisso do Flamengo na competição será contra o Paulistano, na próxima segunda-feira (23), no Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo, às 19h30m (de Brasília). No mesmo dia, o Bauru visita o Vasco, no ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 20h (de Brasília).

🏀 Minas 86 x 82 Paulistano

Na outra partida do dia, o Minas Tênis venceu o Paulistano por 86 a 82, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. A partida começou com o líder da competição atrás no placar, e que foi para o intervalo perdendo por 47 a 42. Porém, nos dois últimos quartos, o Minas reagiu e virou a partida, principalmente após o último período, onde venceu por oito pontos de vantagem e consolidou o triunfo.

O comandante da virada do Minas foi Hollowell, que marcou 20 pontos, além de cinco assistências. No lado do Paulistano, Crescenzi foi o destaque, com 19 pontos.