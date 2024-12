A cantora Anitta abriu o jogo sobre a relação com o atual namorado Vinícius Souza, ex-jogador do Flamengo. Em entrevista concedida ao podcast "De Carona com Camila Coutinho", da influenciadora Camila Coutinho, a artista comparou a atual relação com relacionamentos antigos e declarou estar apaixonada pelo volante do Sheffield United, da Inglaterra.

Ao relembrar antigas relações, Anitta deu ênfase as que envolveram famosos. Ela classificou que teve problemas nesses casos. Além disso, ela avaliou o atual namoro com Vinição e declarou estar disposta a dedicar toda a energia para fazer dar certo.

- Por muito tempo eu fiquei pensando que tinha que namorar alguém que fosse muito famoso ou fosse do meu nível internacional, ou que tivesse uma carreira brilhante. Tive breve relacionamentos, 'lancinhos' com algumas dessas pessoas que eu sei que para o Brasil e para o mundão o povo a falar: 'uau'. Gente que até eu ficava: 'uau'. E não foi nada disso. Não me preencheu em nada e não tinha mais vontade de ficar - iniciou a cantora, antes de se declarar para o atual namorado.

- Agora estou (apaixonada). Quando estou disposta a colocar a energia do meu tempo e da minha vida para trabalhar naquela relação, sei que estou amando - completou.

Namoro de Anitta e Vinição

O relacionamento de Anitta e Vinícius Souza se tornou público em setembro, quando a cantora publicou um foto ao lado do jogador. Na mesma semana da postagem, ela apareceu ao lado dele durante a Semana de Moda de Paris, na França. Desde então, os dois compartilham momento da relação nas redes sociais.

